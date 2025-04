Gasite Skype? OK, ali objasnite to mojoj mami

Pri čemu riječ 'Facebook' koristi u značenju koje bi otprilike bio sinonim za jutarnje novine. Ona, naime, misli da postoji neka redakcija Facebooka , netko tko o onome što će biti objavljeno na njezinu feedu odlučuje na sličan način kao što se to čini s člancima u novinama. Ne znam kako si točno objašnjava kako onda I ONA može objaviti pet fotki s komentarima, a da joj ne dođu urednici koji bi rekli: 'Ovo štrihaj, predugo je, ova slika ti je u kontralihtu, to ne može' i slično, ali opći je zaključak da zapravo skroz ne kuži cijelu tu priču.

No ima kćer (moju sestru) i dva unuka koji žive u Kaliforniji, prijateljice u Kanadi, Švedskoj i Makarskoj. Skype joj je bio glavna linija komunikacije. I bio je valjda jedina aplikacija na kompjuteru i mobitelu koju smo joj lako objasnile. Nije se tu ni imalo što objašnjavat'. Stisneš ikonicu kamere ako hoćeš vidjet' onog s kim razgovaraš, a telefonsku slušalicu ako samo hoćeš telefonirat'. Dec it. Svatko tko je ikada svojem vremešnom roditelju objašnjavao kako da se koristi nekom aplikacijom na računalu ili pametnom telefonu zna koliko je ta jednostavnost dragocjena.

Kad sam nedavno na Facebooku napisala polušaljivi status o tome da zašto 'ubijaju' Skype, kome on jadan smeta i WTF s Teamsima, svi su mi stali objašnjavati da je Skype zastario, da to više nitko ne koristi, da je Microsoftu neisplativ jer firme više ne plaćaju pretplatu na business verziju, da su se programi i platforme za daljinsku komunikaciju odavno razvili u mnogo kvalitetnije, modernije i naprednije, pogotovo tijekom pandemije. Bilo je i onih koji su mi se čudili na temu kaj-ti-to-još-koristiš, zezali se na foru 'zadnji put sam Skype koristio dok je još Sanader bio na slobodi' i, sve u svemu, implicitno me ili eksplicitno popljuvali kao softversku reakcionarku.

A fakat nije do mene. Ja već odavno koristim Zoom, WhatsApp, Google Meet, Jitsi Meet i sve ostale meetove, gledam instant-feminizam i sos za špagete na TikToku, pratim si nećake, par influencera i mačke na Instagramu i pomalo sam zastarjelo odana Facebooku. No nekako mi je bilo žao moje mame, njezinih prijateljica i svih onih deda koji su preko Skypea pokazivali ulovljene zubace unucima u Irskoj. Mogli su im ostavit' bar tu jednu stvar koju kuže, a da se nitko na njih pritom ne dere: 'Ne! Ne tu ikonu! To je internet bankarstvo!' Sad će se morati prebaciti na nešto drugo, neku drugu aplikaciju koju će prokljuvit' barem približno jednostavno kao i Skype. A to sigurno neće biti Teams. Tipujem na Viber :)))