'The Studio' Setha Rogena iznad očekivanja, simpatičan i kad nije 'ha-ha' smiješan

No eto ti Setha Rogena, simpatičnog kralja takozvane 'bromedije', u kojoj mlađi do sredovječni muškarci puše travu, izvode gluposti i vole jedan drugoga (jedna mu se čak doslovno zove 'I Love You, Man') - i njegove nove serije, 'The Studio'. Vjerovali ili ne, ta serija na zanimljiv način mijenja prikaz hollywoodske filmske industrije u popularnoj kulturi. Cijelu priču uspijeva ocrtati suludom kakva jest, ali zapravo i vrlo simpatično.

Premda i u 'Studiju' susrećemo bona fide psihopatske manijake, kao što je šef upravnog odbora studija Continental, u kojem se zbiva radnja - Brian Cranston u jednom od svojih sumanutijih camea, s kljovom na lančiću oko vrata i idejom da se mora napraviti film o piću Kool Aid - premisa je zapravo pozitivna. Matt Remick (Seth Rogen) dolazi na čelo studija Continental nakon što je s tog čela otpuštena dugogodišnja šefica Patty Leigh (Catherine O'Hara), i to mu je promaknuće ostvarenje životnog sna. Ne toliko zbog uspjeha, ambicije i novca, nego zbog toga što Matt stvarno voli filmove.

Kao što će se ubrzo ustanoviti, Mattova je ljubav prema filmovima i potreba da svoj studio pretvori u studio u kojem se snimaju ozbiljni, pravi, kvalitetni filmovi, a ne samo marketinške kampanje o popularnim proizvodima kao što je Kool Aid - više prepreka nego poticaj. I to čak i onima koji žele snimati kvalitetne filmove. Matt u svakoj epizodi udara o zid koji mu je izgradila njegova iskrena ambicija da bude nositelj promjene i povratka umjetnosti u film, pa iako generalno uspijeva u svojem naumu, u konkretnim je situacijama prepreka i smetnja onima koji filmove stvaraju.