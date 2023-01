[FOTO] Upravo nam se približava neobičan zeleni komet, stiže direktno iz kamenog doba

Komet C/2022 E3 je posljednji put protutnjao našim sustavom prije otprilike 50.000 godina, što sugerira da prošli put viđen u doba neandertalaca

Kometi su kugle iskonske prašine i leda koje se vrte oko Sunca u ogromnim eliptičnim orbitama. Kako mu se približavaju, tijela se zagrijavaju, pretvarajući površinski led u plin i izbacujući prašinu. To stvara oblak koji okružuje tvrdu jezgru kometa i prašnjavi rep koji se proteže iza nje.

Ali kozmička ledena kugla nedavno je postala dovoljno svijetla da se vidi golim okom, barem u vrlo mračnim ruralnim područjima s minimalnim svjetlosnim onečišćenjem.

Od sredine siječnja komet je lakše uočiti teleskopom ili dalekozorom. Vidljiv je na sjevernoj hemisferi, ako to oblaci dopuštaju, dok se nebo navečer tamni, ispod i lijevo od ručke sazviježđa Plug. Sljedeći tjedan ide prema zvijezdi Sjevernjači, najsjajnijoj zvijezdi Malog medvjeda.

Najbolji pogled na njega možete imati oko 1. i 2. veljače, a do sredine mjeseca komet će se ponovno zatamniti te nestati iz vidokruga na povratku do Oortova oblaka, donosi The Register.