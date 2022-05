[FOTO] Svestran uređaj maskiran kao računalni ekran: Isprobali smo pametni monitor Samsung M8

Novi Samsungov monitor minimalističkog dizajna podsjeća na neke skuplje uređaje, a donosi iskustvo usmjereno svim vrstama korisnika

Videopozivi? Zašto ne?

Drugi dodatak dolazi u vidu jednostavne magnetske kamere koja se automatski pričvrsti za kućište zahvaljujući magnetskim konektorima. Minijaturna i diskretna web kamera podržava rezoluciju do 1080p, što je više od većine popularnih laptopa. Kamera također ima funkciju automatskog praćenja lica, no ona bar zasad radi samo u Googleovim aplikacijama. Jedini pravi problem s kamerom čini ograničenost zakretanja. Kako je naslonjena na monitor, moguće ju je naginjati samo gore, što možda ne bi bio problem da M8 nije 4K monitor od 32 inča. Osim ako ga mislite spuštati za svaki konferencijski govor, u dobrom dijelu razgovora izgledat ćete kao patuljak.

Što se performansi tiče, monitor dolazi s podrškom za HDR10+ i velikom preciznošću reprodukcije boja (97 posto RGB-a) uz radni takt do 60 sličica u sekundi. Gejmer u nama nadao se većoj brzini osvježenja, no na kraju dana taj detalj nije nam previše smetao jer smo ga koristili uglavnom za pametne funkcije poput TV-a i Netflixa ili preslikavanja ekrana s MacBooka pomoću funkcije AirPlay. S obzirom na to da funkcionira i kao hub za vaš pametni dom, M8 se može elegantno povezati na Wi-Fi ili čak rasvjetu, ako nabavite prikladan USB priključak. Također može reproducirati zvuk koji je, na naše iznenađenje, bolji od onog na većini monitora - ne može zamijeniti stolne zvučnike, no dolazi jako, jako blizu tome.

Iskustvo korištenja

Konačno, tu je ergonomija. M8 se ne može zakretati u stranu, no nudi mogućnost podizanja i spuštanja te zakretanja gore ili dolje. Kut gledanja na zaslon seže do oko 178 stupnjeva, što je izvrsno s obzirom na to da M8 vjerojatno neće biti u fokusu dizajna vašeg dnevnog boravka. Kad smo već kod toga, jedna stvar koja nam je nedostajala podrška je za VESA nosače jer bi istaknula svestranost već vrlo dobrog monitora.