Europski astronomi otkrili neobičnu pojavu u afmosferi paklenog egzoplaneta

Ako se potvrdi da se učinak događa na nebu WASP-76b, to bi moglo otkriti puno o ovom čudnom i ekstremnom egzoplanetu - svijetu koji nije sličan ničemu viđenom u našoj zvjezdanoj domeni .

Kako je dnevna strana WASP-76b spaljena zračenjem njegove zvijezde domaćina, temperature se tamo penju preko 2400 stupnjeva Celzija, što je dovoljno vruće da ispari željezo. Jaki i brzi vjetrovi na WASP-76b tu paru zatim prenose na hladniju, noćnu stranu planeta, gdje se kondenzira u kapljice i pada kao željezna kiša.

Nagovještaj glorije nad ovim blistavim egzoplanetom je izvanredno postignuće za CHEOPS, koji je lansiran u prosincu 2019. To je primjer sposobnosti misije da otkrije suptilne, nikad prije viđene fenomene u dalekim svjetovima. CHEOPS je tijekom tri godine promatrao WASP-76b preko dvadeset puta dok su znanstvenici pokušavali razumjeti čudnu asimetriju svjetlosti pronađenu u vanjskim udovima planeta, vidljivu kada prelazi, ili 'tranzitira', lice svoje matične zvijezde.

Ova su promatranja otkrila povećanje svjetla koje dolazi s istočne 'terminatorske linije' WASP-76b, razdjelnice gdje noćna strana egzoplaneta postaje dnevna. Tim je zaključio da je ova oštra promjena izlazne svjetlosti uzrokovana snažnom, lokaliziranom refleksijom koja ovisi o smjeru. Oni to zovu efekt glorije.

'Ono što je važno imati na umu je nevjerojatan opseg onoga čemu svjedočimo', rekao je u izjavi Matthew Standing, ESA-in znanstveni suradnik koji proučava egzoplanete. 'WASP-76b udaljen je nekoliko stotina svjetlosnih godina te je intenzivno vruć plinoviti divovski planet na kojem vjerojatno pada kiša rastaljenog željeza'.

'Unatoč kaosu, čini se da smo otkrili potencijalne znakove glorije.'

Koja je razlika između duge i glorije?

Efekt glorije može imati izgled poput duge i šareni prugasti uzorak, ali zapravo se prilično razlikuje od nje. Duge nastaju kada svjetlost sunca prelazi iz medija jedne gustoće u drugi medij različite gustoće, obično iz zraka u vodu. To uzrokuje savijanje putanje svjetlosti ili "lomljenje", a različite valne duljine se lome u različitim stupnjevima. Stoga se bijela svjetlost od sunca dijeli na svoje dosljedne boje, stvarajući poznati uređeni i šareni luk duge.

S druge strane, efekt glorije se događa kada svjetlost prolazi kroz uski otvor. Na Zemlji bi ovaj jaz mogao biti prostor između kapljica vode u oblacima, na primjer. To uzrokuje drugačiji oblik refrakcije, nazvan 'difrakcija'. Kako se svjetlosni valovi dijele i zatim ponovno spajaju, gdje vrhovi susreću doline dolazi do destruktivne interferencije. Ali, gdje vrhunac susreće vrhunac, postoji konstruktivna interferencija. To rezultira tamnim odnosno svijetlim trakama i koncentričnim prstenovima boje.