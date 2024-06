Potpisan ugovor za prvu fazu izgradnje Gaming centra Novska

Bit će to prvi centar te vrste u Europi. Ujedno, to je prvi je to projekt koji se financira iz novog europskog Fonda pravedne tranzicije.

Nositelj je projekta Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, a partneri Sisačko-moslavačka županija, Razvojna agencija SIMORA i Grad Novska.

Prva faza financirat će se bespovratno s 26,3 milijuna eura, a financiranje cijelog projekta dosegnuto će iznos od 100 milijuna eura.

Centar za gaming industriju gradit će se u Poduzetničkoj zoni Grada Novske na površini od osam hektara.