Dvije maske bolje od jedne? Stručnjaci kažu: Samo u ovom slučaju

Budući da su N95 maske i kirurške maske same po sebi prilično učinkovite, dodavanje druge maske povrh bilo koje od tih neće nužno dodati veću zaštitu. Što se tiče platnenih maski koje većina nas nosi, 'što više slojeva, to bolje', kaže Tania Elliott, MD, imunolog i alergolog u NYU Langone Health. To znači da bi teoretski nošenje dviju maski moglo 'pomoći daljnjem smanjenju širenja kapljica u zrak'.

Ipak, kako objašnjava dr. Elliot, kada nosite dvije maske, respiratorne kapljice mogu se uhvatiti između njih. Onaj tko ih želi udvostručiti, trebao bi izbjegavati postavljanje maski na potencijalno kontaminiranu površinu te biti posebno marljiv oko redovitog čišćenja.

Centar za kontrolu i sprečavanje bolesti preporučuje maske koje sadrže najmanje dva sloja, dobro priliježu oko lica i potpuno prekrivaju nos i usta.