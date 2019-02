Dopisujete se s nepoznatim osobama i klikate na sve što vam se ponudi? Razmislite još jednom

Ako netko ima ključ vaše kuće, može ući i opljačkati svaku sobu u vašem domu. Isto vrijedi i za lozinke i online račune. Često odabiremo lozinke koje se lako pamte, kao što su imena ili datumi rođendana

2. Ne prihvaćajte kontakte s nepoznatim osobama na društvenim medijima

Mnogi od ljudi koje susrećete na mreži nisu ono što tvrde da jesu. Uobičajeno je da kibernetički kriminalci stvaraju lažne profile društvenih mreža kako bi poticali odnos s neopreznim korisnicima i pokušali ih opljačkati – a možda i gore od toga. Ako vas na mreži kontaktira nepoznata osoba te inzistira da podijelite osobne podatke ili da joj date novac, to bi trebao biti signal za uzbunu. Ukoliko je moguće, provjerite osobu kako biste vidjeli je li njen račun autentičan. Još niste sigurni u identitet te osobe, ali ipak želite prihvatiti njen zahtjev za prijateljstvom? Kako biste bili sigurni, ograničite podatke koji su vidljivi na vašem profilu pomoću postavki privatnosti. Zapamtite: na mreži se primjenjuju ista pravila kao i u stvarnom svijetu - ne dijelite osjetljive ili osobne informacije s nepoznatim osobama.

3. Ono što radite online može imati posljedice offline

Razmišljajte o Internetu kao o gradskom trgu ili nogostupu: to je javni prostor u kojem svatko može vidjeti ili dijeliti sve što objavite, bez obzira na to je li namijenjen onom tko dijeli i jeste li za to dali dopuštenje. Prije no što na internetu objavite nešto, zapitajte se - bi li želio da moj poslodavac, klijent ili rođak zna ovo? Čak i informacije poput statusa vaše veze ili kućne adrese, koje se mogu činiti bezopasnima, mogu se zloupotrijebiti ukoliko su dostupne pogrešnim ljudima.