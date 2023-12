Domaći startup osigurao 500.000 eura za inovacije u zdravstvu, otkrili su nam što slijedi

U timu ih je sedmero - troje u razvoju poslovanja, troje u IT razvoju te Nikola kao izvršni direktor. 'Miks je zaista šaren, počevši od Gorana, koji je FER-ovac i bio je prvi voditelj razvoja softvera u Rimcu, do ostalih s društvenih fakulteta, kao što su psihologija, međunarodni odnosi, multimedija... Uglavnom nas veže ljubav prema softveru i stvaranjem nečeg novog', ističe Komes.

Zanimalo nas je koliko su bili optimistični oko prikupljanja novca, s obzirom na izazove među investitorima, startupima, rizike i ne baš prijateljsku situaciju na tržištu, za razliku od one tijekom pandemije.

'Imajući u vidu trenutne okolnosti u VC svijetu, početkom godine napravili smo određene rezove u troškovima kako bismo produžili runway i bili spremniji na duži proces fundraisinga, što se pokazalo kao vrlo dobra odluka.

Sredinom godine imali smo čak i break-even mjesec - mislim da je to priličan uspjeh za nekoga u našoj fazi - i na krilima toga aktivnije smo krenuli u proces fundraisinga. U drugom kvartalu znali smo da će daFUND napraviti follow-on te smo u drugoj polovici godine tražili glavnog investitora za ostatak runde i na kraju se odlučili za Silicon Gardens', kaže nam Komes.

Općenito je, kaže, u procesu prikupljanja novca sve bilo puno ozbiljnije i trezvenije u usporedbi s prvom rundom 2021. i 2022. godine.

'Imam osjećaj da se fokus u potpunosti preusmjerio s growth at all costs (rast nauštrb svega, op.a.) na profitabilnost. Moram priznati da su me u početku procesa neka pitanja i metrike u potpunosti iznenadili (trebalo je bolje odraditi zadaću), a i due diligence (dubinska analiza) trajao je duže nego što je to bilo očekivano', objašnjava.

Go-to partner

Lani su, kaže, rezultati bili skromni jer su većinu godine proveli u traženju product-market fita i 'idealne' niše. 'Ovaj ćemo kvartal završiti s otprilike tri puta većim prihodima u usporedbi s prvim kvartalom ove godine', tvrdi Komes, dodajući:

'Budući da smo u 2023. rasli 300 posto i uspješno prebacili cijeli biznis na subscription-based model, ljestvica je i za 2024. postavljena prilično visoko te očekujemo nastavak trenda u tom okviru. Osim toga, želimo na barem jednom dodatnom tržištu izvan regije u prvoj polovici 2024. ostvariti značajan traction, ne samo što se tiče klijenata, već i partnera (medicinskih sustava s kojima se integriramo) te samim time učiniti InsiderCX privlačnijim investitorima izvan regije koji mogu 'potegnuti' pravu seed rundu, a nakon toga potencijalno i Series A.'

'Sav rast bio je outbound-driven i bez jednog eura marketinškog ili plaćenog budžeta, tako da i na tom frontu u 2024. planiramo značajan iskorak. Mislim da smo kao tim vrlo pragmatični i da nas pokreće svrha te da rezultat naše suradnje s klinikama - angažiraniji i zadovoljniji pacijenti - možemo preslikati i na nivo Europe u sljedećih nekoliko godina.

Dugoročna vizija je na europskoj razini postati go-to partner za privatne klinike koje žele aktivno raditi na unošenju perspektive pacijenata kao osnove za poboljšanje internih procesa i pozitivno utjecati na ishode liječenja, koristeći upravo ono gdje su pacijenti 'digitalno kod kuće', a to su mobilni kanali', zaključuje Komes.