Deset stvari koje niste znali o genijalnom Nikoli Tesli

Nikola Tesla poznat je po brojnim izumima bez kojih moderni svijet ne bi bio ovakav kakav jest. Zapitajte se - znate li baš sve o njemu? Za početak, rođen je na današnji dan 1856. godine...

Nikola Tesla ikona je znanstvenog svijeta koja dolazi iz naših krajeva te je samim time do nedavno najviše obožavatelja imao na području bivše Jugoslavije. Donosimo vam deset činjenica o jednom od najvećih izumitelja ikad, rođenom na 10. srpnja 1856 godine u Smiljanu.

Zahvaljujući popularizaciji ekološki osvještenih tehnologija i adventu nove ere električne energije, ovaj vizionar ponovno je dosegnuo mjesto koje je zaslužio. Uostalom, što reći o čovjeku koji se rodio za vrijeme oluje i izmislio izmjeničnu struju? Ne, ne šalimo se. Nikola Tesla se rodio otprilike u ponoć između 9. i 10. srpnja 1856. Prema priči koju prepričava njegova obitelj, babica je posegnula rukama u zrak te u panici rekla 'Ovo dijete bit će dijete tmine', na što je Teslina majka odgovorila: 'Ne, bit će on dijete svjetla'.

Tesla je imao zbilja izvrsne ideje, no rijetko kad ih je uspio provesti u praksu. U utrci za razvijanje transatlantičkog radija piše autor i profesor W. Bernard Carlson, Tesla je poslovnom partneru J.P. Morganu predstavio nove načine instantne komunikacije - slanje stanja na burzi i kratke telegramske poruke. On bi svaku poruku putem cijevi primio u laboratorij, gdje bi ih potom kodirao i pridružio izabranoj frekvenciji. Tu bi frekvenciju odašiljao prema uređaju koji stane u ruku. Drugim riječima, Tesla je neizravno osmislio smartfon i bežični internet. Impresivno, zar ne?

Kvart, navodno, nije uspio srušiti, no ono što mu je pošlo za rukom je 'prestrašiti Marka Twaina'. Twain je, naime, bio naširoko poznat po probavnim poteškoćama. Jednog dana Tesla, koji je Twaina upoznao u klubu za gospodu, odlučio autora pozvati u svoj labos. Twainu je rekao da stane na platformu i okrenuo prekidač. Nakon minute i pol, Twain je skočio s platforme i brzo otrčao u obližnji zahod.

Tesla je bio poznat po fotografskom pamćenju. Znao je upamtiti slike u knjigama i koristiti ih kao temelje za svoje izume. Također je navodno mogao vizualizirati u tri dimenzije čime je suzbijao noćne more koje su ga proganjale od malih nogu. Zbog ovoga je postao praktički mitološka figura u popularnoj kulturi. Također je, tvrdi Carlson, gajio velik strah od bakterija. Razlog ovome bila je kolera od koje je kao mališan skoro nastradao.

Biseri su, čini se, bili Teslin kriptonit. Svaki put kad bi ih vidio, oni bi u njemu stvorili toliko gađenje da nije mogao razgovarati sa ženom koja bi ih nosila. Kad god bi njegova tajnica došla na posao s biserima oko vrata, poslao bi ju kući. Nitko ne zna zbog čega je imao takvu averziju prema tom nakitu, no znamo da je imao vrlo specifični ukus za stil i estetiku.

9. Neki Teslini izumi postali su državne tajne

Nakon što je 1943. umro, Ured za vlasništvo stranaca uzeo je sve njegove stvari. Većina njih završila je u rukama Tesline obitelji od kojih je velik broj prebačen u Teslin muzej u Beogradu. Neki dokumenti, doduše, još stoje skriveni i zatrpani u arhivama američke vlade.

10. Tesla je doslovno planirao osvijetliti cijeli planet

Ekscentrični znantvenik bio je uvjeren da može osvijetliti Zemljinu atmosferu, rastjeravši tamu i stvorivši novu eru vječitog svjetla. Tesla je razvio teoriju da gornja atmosfera sadrži plinove koji mogu provoditi električnu energiju visoke frekvencije koja bi, da je sve pošlo kako spada, stvorila 'noćno svjetlo za cijelI planet'.

Više poznatih i onih manje poznatih činjenica o genijalnom izumitelju Nikoli Tesli možete saznati na multimedijskoj izložbi Nikola Tesla: Mind From The Future koja se otvara ovog petka, 25. listopada te traje do 20. ožujka iduće godine.