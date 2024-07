Cijene dionica velikih tehnoloških kompanija i dalje padaju

Investitore je, naime, razočarao prihod od najvažnijeg dijela kompanije, Intelligent Clouda, koji je generirao u drugom tromjesečju 28,52 milijardi dolara prihoda, nešto ispod očekivanih 28,7 milijardi.

Potonula je i za 7,04 posto, na 103,73 dolara i cijena proizvođača čipova Nvidie, za koju se smatra da će biti glavni 'uživatelj' potencijalnog rasta primjene umjetne inteligencije te dionicom s najboljom ovogodišnjom izvedbom u indeksu S&P 500.

Ostali tehnološki giganti poput Applea, Amazona.coma i Mete trebali bi objaviti svoje rezultate do kraja tjedna. Cijena dionice Applea blago je ojačala u utorak, za 0,26 posto na 218,8 dolara, no Amazona je pala 0,81 posto na 181,71 dolar, a Mete za 0,54 posto, na 463,19 dolara uslijed zabrinutosti investitora oko njihovih trenutnih previsokih valuacija.

'Mnogo ljudi sada razmatra umjetnu inteligenciju i kaže kako je to sve super, ali se pita kako da na tome zaradi. Financijski te kompanije vjerojatno sasvim dobro posluju, no pitanje je što plaćaš kad kupuješ njihove dionice. One nisu jeftine, stoga se treba u te stvari ulaziti s otvorenim očima', preporuča Stephen Massocca, iz investicijskog društva Wedbush Securities.

S druge strane, indeks dionica kompanija s malom kapitalizacijom Russell 2000 ojačao je 0,35 posto, zahvaljujući nastavku rotacije kapitala iz skupih dionica, budući da su ojačala uvjerenja investitora da će Fed ove godine smanjivati kamatne stope zahvaljujući smirivanju inflacije. Na europskim burzama u utorak najvažniji indeksi uglavnom su bili u plusu. Frankfurtski DAX ojačao je 0,49 posto, na 18.411 bodova, pariški CAC za 0,42 posto, na 7.474 bodova, dok je londonski FTSE indeks oslabio 0,22 posto, na 8.274 boda.