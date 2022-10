Carić o Musku: Vrhunski je manipulator i vjerojatno najutjecajnija osoba na Twitteru; gdje on u toj priči osobno dobiva?

Lucijan Carić, stručnjak za informacijsku sigurnost rekao je u Dnevniku HRT-a, kako ne vidi gdje Elon Musk u priči s kupovinom Twitterom osobno dobiva. On je vrhunski manipulator, ima ogroman broj pratitelja i vjerojatno je najutjecajnija osoba na Twitteru, kazao je Carić o Musku

'Ne vidim gdje on u toj priči osobno dobiva. On već ima ogroman broj pratitelja, vjerojatno je najutjecajnija osoba na Twitteru, prema tome zašto nešto što besplatno koristite odjednom platite 44 milijarde dolara. Po mom je sudu to daleko precijenjeno', naglasio je te dodao kako Facebook ima mjesečni profit veći od godišnjeg prihoda Twittera.

Naglašava kako je Twitter financijski 'nejaka' tvrtka.

'Ono što sve platforme muči je način njihovog upravljanja i tu je u jednoj mjeri Musk u pravu kada govori, ali je pitanje je li on prava osoba koja će sve to dovesti u red', govori Carić za Dnevnik HRT-a.