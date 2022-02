Call of Duty Warzone dobio je sustav protiv varalica koji poštenim igračima daje - neranjivost

Activisionov sustav za zaštitu od varalica 'Ricochet' poštenim će igračima, ako prepozna varalicu, dati specijalni štit koji odbija metke

Blokiranje varalica u igrama dosta je nezahvalan proces zato jer oni uvijek mogu napraviti novi račun, no igre poput Call of Dutyja tome pokušavaju stati na kraj. Najnoviji dodatak popularnoj pucačkoj franšizi je 'obrambeni štit' za Call of Duty Warzone koji je uveden zahvaljujući softveru Ricochet.

Ricochet je dugo najavljivani Activisionov odgovor varalicama koji tijekom iganja štiti poštene igrače stvaranjem obrane koja odbija metke.