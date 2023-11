Budućnost na ekranu: Ovo su neki od najboljih filmova s tematikom umjetne inteligencije

Ljudi su oduvijek bili fascinirani idejom stvaranja umjetne svijesti, posljedice igre sa strojevima koji nas mogu dovesti do istrebljenja i osobnim pričama o raznim stranama ove idejama bogate tematike.

Zahvaljujući tome, danas imamo hrpu medija, bili to filmovi, stripovi, igre ili knjige, koje istražuju tu tematiku. Izabrali smo deset koje biste, ako vas zanima potencijalna budućnost čovječanstva, svakako mogli pogledati.

Robot je napravljen kako bi se borio protiv osjećaja usamljenosti jednog čovjeka (područje u kojem bi umjetna inteligencija u stvarnom svijetu mogla pronaći najveću privlačnost), no film se također bavi odgovornošću posjedovanja robota. Ako umjetna inteligencija želi procvjetati, jednog bi dana trebalo doći vrijeme kad će ga čovjek morati pustiti da napreduje u miru.

Muškarac imena Frank (kojeg glumi Frank Langella) kreće u slatki mali zločin sa svojim najboljim prijateljem robotom. Taj robot je prvotno dodijeljen Langelli da pomogne njegovoj demenciji, ali to ne bi trebalo umanjiti ovaj ekscentrični nered od filma.

Brojni filmovi vezani uz umjetnu inteligenciju bave se robotskim ustancima - trenu kad računala odluče da im je dosta čovječanstva te nas žele maknuti iz priče.

Zgodna stvar oko Matrixa je što on započinje dugo nakon što su roboti pobijedili. Pokret otpora postoji, no čovječanstvo je, nažalost, pod opresijom globalne umjetne inteligencije. Unatoč svemu, Matrix ipad nudi nadu. Možda cijeli život provodimo u kapsuli, no sve dok imamo letećeg Keeanu Reevesa u baloneru, postoji šansa za spasenje.

Wall-E (2008.)