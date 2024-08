'Britanski Bill Gates': Tko je tech tajkun koji je nestao u potonuću superjahte kod Sicilije

Tko je bio Mike Lynch

Rođen 16. lipnja 1965. godine, Lynch je sin medicinske sestre i vatrogasca, a odrastao je u blizini Chelmsforda u Essexu. Studirao je prirodne znanosti na Sveučilištu Cambridge te je stekao doktorat iz matematičkog računarstva, a kasnije je dobio stipendiju za istraživanje.

Godine 1991. pomogao je u osnivanju Cambridge Neurodynamicsa, tvrtke koja se specijalizirala za korištenje računalne detekcije i prepoznavanje otisaka prstiju. Tehnološku tvrtku Autonomy osnovao je pet godina kasnije, koristeći statističku metodu poznatu kao 'Bayesovo zaključivanje' u srži svog softvera.

Nakon osnivanja Autonomyja 1996. i potpore nekoliko uspješnih tehnoloških tvrtki, neki su Lyncha smatrali odgovorom Ujedinjenog Kraljevstva na osnivača Microsofta Billa Gatesa.

Britanski tehnološki tajkun obogatio se prodajom Autonomyja američkom računalnom divu Hewlett-Packardu (HP) 2011. godine za 11 milijardi dolara, čime je Lynchova vrijednost porasla na više od 450 milijuna funti.

No to preuzimanje kasnije je izazvalo kontroverze i pravne sporove. Naime HP je optužio Lyncha za navodno preuveličavanje financijskih podataka Autonomyja, što je dovelo do dugotrajnih sudskih procesa. HP je tvrdio da su platili previše zbog navodnih financijskih manipulacija, a Lynch je negirao te optužbe. Sudski procesi uključivali su optužbe za prijevaru, a on se borio protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama.

U lipnju ga je američka porota oslobodila svih optužbi - po jednoj točki za urotu i 14 točaka za prijevaru - u vezi s prodajom Autonomyja Hewlett-Packardu. Intenzivna i iscrpna pravna bitka nakon visokoprofilne akvizicije trajala je više od desetljeća. Lynch je izručen SAD-u u svibnju prošle godine i proveo je 13 mjeseci u kućnom pritvoru u San Franciscu dok je čekao suđenje zbog optužbi za zavjeru i prijevaru putem interneta, a optužnicu je podiglo američko ministarstvo pravosuđa.

No oslobođen je svih optužbi za višestruke prijevare, zbog kojih mu je prijetilo 20 godina zatvora. U intervjuu za BBC Radio 4 u kolovozu, Lynch je rekao kako vjeruje da je svoju nevinost uspio dokazati pred američkim sudom 'samo zahvaljujući svom bogatstvu'.