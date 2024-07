Bivši obavještajac o hakerskom napadu: 'Ovo bi mogla biti poruka ruskih službi Hrvatskoj'

Ante Letica komentirao je za N1 hakerski napad na KBC Zagreb:

'Incident je vrlo težak i zabrinjavajući, može biti posljedično vrlo opasan za Hrvatsku i za hrvatske građane. Treba učiniti sve da takvih incidenata, odnosno upada u sustav Hrvatske, bude sve manje. Hrvatska mora uložiti napore da osigura sigurnost svojih građana, institucija, osobnih i drugih podataka. Šteta je napravljena, treba je procijeniti i vidjeti koji su podaci uzeti i kako oni mogu kompromitirati ljude i naštetiti sigurnosti Republike Hrvatske.'

Letica je ustvrdio da nema puno podataka o ovom slučaju: 'Ako se radi o ucjenama i o tome da ti kriminalci žele da Hrvatska plati kako se ti podaci ne bi objavljivali, to će morati odlučiti oni koji su odgovorni za sigurnost Republike Hrvatske. Ako je to tako, onda to nije dobra situacija.'