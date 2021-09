Besprijekorna slika i zvuk u vašem domu

Ugodne temperature koje su nas sunčevim zrakama nagovarale da izađemo van u šetnju, na izlet ili na dozu razgovora uz kavu u najdražem lokalu s prijateljima, uskoro su gotove. Bliži se jesensko doba koje obilježava hladnije vrijeme i kiša. To je vrijeme koje provodimo najviše u svojim domovima opuštajući se i odmarajući s našim najbližima gledajući serije i filmove.

Upravo zbog toga, zanimljiv podatak je da tokom jednog dana čovjek prosječno gleda televiziju oko 4 sata. Stoga, vrlo je bitno da televizor nudi dobre vizualne i zvukovne mogućnosti kako bi kvalitetno surađivao s nama u besprijekornom uživanju i opuštanju. Sada, u nikad boljem izdanju gledanje omiljenog sadržaja postalo je puno privlačnije. To dokazuju novi Samsung Neo QLED televizori koji nisu samo zaslon za gledanje omiljenog sadržaja, već su članovi kućanstva koji unose digitalnu revoluciju u dom.

Zaslon je definitivno jedna od najbitnijih komponenti, odnosno na njega se uz zvuk prvo obraća pažnja. Završilo je doba mutne slike, loših boja i nezadovoljavajuće gustoće piksela te je sada u prvom planu želja i potreba za najrealističnijim doživljavanjem svijeta kako bi se svi trenutci maksimalno percipirali. Revolucionarna tehnologija uz pomoć umjetne inteligencije i Neo Quantum Pro 8K procesora na novim Neo QLED 8K televizorima donosi sliku s najnaprednijim vizualnim detaljima do sada. Zaslon sa stopostotnom dubinom boja pruža novo iskustvo gledanja omiljenog sadržaja prilagođavajući se ambijentu u suradnji s Quantum Dot tehnologijom koja analizira razine svjetlosti te optimizira prikaz boja na zaslonu. Ovisno o sadržaju koji se prikazuje, kao i uvjetima osvjetljenja u prostoriji značajka Adaptive Picture brine o svjetlini i kontrastu zaslona kako bi osigurala vrhunsko iskustvo gledanja.

Svima je poznata situacija u kojoj se vode bitke za poziciju jer svi žele sjediti ili ležati direktno ispred televizora. Kako bi se osigurao mir, odnosno uklonile mogućnosti nesuglasica prilikom gledanja omiljenog sadržaja, Ultra Viewing Angle omogućava vrhunsku sliku bez obzira na poziciju sjedenja. Pritom uopće nije bitno jesu li zavjese tijekom dana otvorene ili je upaljeno svjetlo jer Anti Reflection tehnologija ne dopušta sunčevoj svjetlosti ili odsjaju lampi da pokvare doživljaj gledanja. Sve to na ultra tankom Infinity Screen zaslonu koji je na Neo QLED televizorima kamen temeljac pružanja vrhunskog iskustva gledanja.

Ako se vidi, mora se i čuti

Drugi problem je zvuk na koji se uvijek žale oni koji nisu dobili željenu poziciju. To tada zbilja postaje problem jer svatko voli kvalitetan zvuk i dobro čuti svaki pojedini detalj. No, nema potrebe za razmišljanjem o zvučnom pojačanju jer novi Neo QLED televizori rješavaju taj problem SpaceFit Sound značajkom koja nakon analize ambijenta osigurava idealan zvuk televizora. To znači da ćete najbitnije i najnapetije scene ćuti bez obzira na komentatore pored vas. Ništa vas neće dekoncentrirati bez obzira na pozadinske zvukove uz Active Voice Amplifier značajku koja pojačava govor u scenama bez potrebe vraćanja scena unatrag.

Zaboraviti ćete na odlaske u kino kako biste iskusili fantastičan zvuk uz Object Tracking Sound Pro na Neo QLED 8K i Object Tracking Sound+ tehnologiju na 4K modelima televizora koja detektira scene i kretanja na zaslonu te prema njima optimizira izlaz na zvučnicima čime se dobiva najrealnije iskustvo zvuka. S obzirom da ćete imati kino u svom domu možete slobodno početi prijateljima naplaćivati ulaz u vaš dnevni boravak.