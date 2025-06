'Zmajski princ Mongolije': Znanstvenici otkrili novu vrstu dinosaura

Nova vrsta dobila je ime Khankhuuluu mongoliensis, što znači 'Zmajski princ Mongolije'. Ime, kako objašnjava paleontologinja Darla Zelenitsky sa Sveučilišta u Calgaryju, odražava njezinu ulogu kao ranog, manjeg predstavnika nadporodice tiranosaurida, dvonogih mesoždera iz jure i krede.

Studija, objavljena u časopisu Nature, nudi vrijedan uvid u to kako su se tiranosauri razvili u moćne predatore koji su vladali Azijom i Sjevernom Amerikom sve do velikog izumiranja. Za razliku od T. rexa, koji je bio ogroman, s masom do šest tona, Khankhuuluu je bio mnogo manji te je težio oko 750 kilograma i pokazao je prijelazne osobine između ranih brzih lovaca iz jure i kasnijih divovskih mesoždera, piše BBC.