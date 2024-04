Američko ratno zrakoplovstvo odradilo prvu zračnu bitku s umjetnom inteligencijom

Nakon izvođenja simulacija zračnih borbi pomoću AI pilota, DARPA je testirala svoj rad instaliranjem AI sustava unutar svog eksperimentalnog zrakoplova X-62A. To mu je omogućilo da u zračnoj bazi Edwards u Kaliforniji podigne letjelicu kojom upravlja umjetna inteligencija u zrak. Tamo je, navodi Verge , u rujnu po prvi put izveden uspješan test borbe protiv čovjeka.

DARPA, doduše, nije htjela dati odgovor na najvažnije pitanje: tko je pobijedio.

'Borbe su predstavljale izazov koji je trebalo riješiti kako bismo mogli početi testirati autonomne sustave umjetne inteligencije u zraku', rekao je u izjavi Bill Gray, glavni testni pilot u Školi testnih pilota Ratnog zrakoplovstva. 'Svaka lekcija koju učimo odnosi se na svaki zadatak koji biste mogli dati autonomnom sustavu.'

Agencija je do danas izvela ukupno 21 testni let i kaže da će se testovi nastaviti do 2024. godine. Brz napredak u umjetnoj inteligenciji izazvao je zabrinutost oko toga kako bi vojska mogla koristiti ove sustave. Wall Street Journal izvijestio je prošle godine da Pentagon želi razviti sustave umjetne inteligencije za obranu i kontrolu flote dronova.