Američko kemijsko društvo objavilo kompilaciju radova hrvatskih znanstvenika: Ruđerovci među najčitanijima

Kompilacija najčitanijih radova u izdanjima ACS-a objavljena je u šest različitih područja, i to u području analitičke kemije, primijenjene kemije, biokemije, organske i anorganske kemije, znanosti o materijalima te fizičke kemije. U svakoj kategoriji istaknuto je po pet radova

'Hrvatski kemičari imaju dugu povijest provođenja važnih istraživanja iz kemije u širokom spektru kemijskih disciplina. Kako bi proslavili ovu bogatu ostavštinu značajnih istraživanja hrvatskih kemičara, ACS je sastavio popis najčitanijih istraživanja hrvatskih autora organiziranih u različitim tematskim područjima. Radovi dolaze iz čitavog portfelja časopisa u izdanju ACS-a, uključujući ugledne časopise poput Journal of the American Chemical Society (JACS), The Journal of Medicinal Chemistry te The Journal of Organic Chemistry', istaknuo je izdavač Američkog kemijskog društva.