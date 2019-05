'Ruđer' otvorio vrata svim znatiželjnicima koje zanimaju prirodne znanosti

Otvoreni dan (ODI) Instituta Ruđera Boškovića (IRB) najveća je popularno-znanstvena manifestacija toga vodećeg hrvatskog instituta u području prirodnih znanosti koja, ocijenila je u subotu ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, pridonosi razumijenju znanosti u javnosti i borbi protiv pseudoznonosti.

Posebice je istaknula kako je IRB ima i partnerski odnos sa školama, te da je razvio kurikulum za darovitu djecu. Riječ je o projektu ''Ja raSTEM! - višegodišnji interdisciplinarni STEM program inovativnog poučavanja darovitih osnovnoškolaca'' koji je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) u vrijednosti od više od 950 tisuća kuna. Cilj projekta bio je identificirati darovitu djecu osnovnoškolskog uzrasta te ih uključiti u posebno osmišljen i pripremljen program radionica iz STEM područja odnosno matematike, prirode, biologije, kemije i fizike.

Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić napomenula je kako ova manifestacija ima već 15-godišnju tradiciju te istaknula veliku važnost operativnoga programa Europske unije, kao i Europskoga socijalnog fonda (ESF) za Hrvatsku.

Ruđera Boškovića na njegov 308. rođendan 'utjelovio' fizičar Saša Ceci

Upravo na današnji dan davne 1711. rođen je u Dubrovniku glasoviti znanstvenik Ruđer Josip Bošković čije ime i nosi vodeći hrvatski intitut u području prirodnih znanosti. U prigodi ove manifestacije Ruđera Boškovića 'utjelovio' je Ruđerovac fizičar Saša Ceci.

Kako bi pokazao djelićak onoga što je radio veliki Bošković, Ceci je pozvao u pomoć u provedbi eksperimenta i ministricu Divjak te dvojicu mladih fizičara kako bi demonstrirao jedan od Boškovićevih najvažnijih doprinos shvaćanju strukture tvari - njegovu izvornu teorija sila i strukture tvari koja je danas toliko aktualna da ga se može smatrati znanstvenim vizionarom 20. stoljeća.

Naime, prema Boškoviću tvar se sastoji od tvarnih (fizičkih) točaka, koje su jednostavne, nedjeljive, neprotežne, neprobojne, međusobno odvojene i bez ikakve strukture, a ishodišta su sila koje djeluju na daljinu. Na malim udaljenostima među tvarnim točkastim česticama sila je odbojna, a s povećanjem udaljenosti smanjuje se do poništenja, prelazi u privlačnu, dostiže maksimum, opada do nule, opet prelazi u odbojnu i tako, ponavljajući se, više puta mijenja svoj predznak. Boškovićeva sila vrlo je slična sili između atoma u molekuli ili čvrstom tijelu i nuklearnoj sili među nukleonima (protonima i neutronima).

Ipak, 'Bošković' se na svoj rođendan spomenuo i "muke koja ga još do danas muči" a to je, kako je rekao, "činjenica da je on izračunao putanju kometa, a ne Johann Franz Encke koji si je to pripisao".

Podsjetio je kako je upravo on zaslužan i za otkriće kako prirodni Zemljin satelit Mjesec nema atmosfere, pa zato na Mjesecu ima i svoj krater. Kako bi 'Ruđera' na njegov rođendan ipak malo udobrovoljili morao je razrezati i kušati rođendansku tortu koju je i podijelio s okupljenima.