Amazon oborio sve rekorde: Pogledajte što se najviše kupovalo za blagdane

Ove praznične šoping sezone Amazon je stigao do desetaka milijuna novih kupaca, a samo u Sjedinjenim Državama besplatno je putem Prime usluge isporučeno više od milijardu darova

Sveprisutna Alexa namjestila je u ovo blagdansko vrijeme stotinu milijuna tajmera; kupci su zatražili triput više recepata nego lani, a udvostručio se i broj kulinarskih savjeta. Alexa je pomogla spravljanju stotina tisuća koktela, a najtraženiji su bili likeri od jaja i Moscow Mule, smjesa votke i limete u bakremoj šalici. Nimalo neočekivano, najtraženija pjesma bila je 'All I Want for Christmas is You' u izvedbi Mariah Carey.

Alexa je ispričala više od milijun božićnih priča sa Amazon Storytimea, a raspamećeni korisnici svakodnevno su se rapitivali koliko je dana, odnosno noći ostalo do Božića; najnestrpljiviji su bili Britanci koji su to pitanje Alexi postavili dvostruko češće od vlasnika Alexe u drugim zemljama.

Od sedam iznenađenja do toaletnog papira

Najprodavanije igračke bile su L.O.L. Surprise! Glam Glitter lutkice sa sedam iznenađenja, Nerf N-Strike Elite Strongarm Blaster, Melissa & Doug kutija s papirićima za crtanje i drvenom olovkom, kutije pastelnih boja i Legov dinosaur.