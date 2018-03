Ako i obrišete Facebook, doći će netko drugi i skupljati vaše podatke

Iza sebe ostavljamo dugačak i bogat digitalni trag koji brisanje Facebooka neće ukloniti. Trebamo biti svjesni što radimo online i paziti na svoje podatke, poručuju domaći stručnjaci u jeku skandala koji je izazvalo neovlašteno dijeljenje osobnih podataka korisnika najveće društvene mreže na svijetu

'Svaka osoba iza sebe ostavlja dugački i bogati digitalni trag. Svejedno je ostavljamo li ga na Facebooku, Twitteru ili bilo kojoj drugoj društvenoj mreži ili pak surfajući internetom po stotinama web stranica koje imaju računalni kod za Google analytics kod i koje imaju istovjetni uvid kao što ima i Facebook', rekao je tportalu komunikacijski i IT stručnjak Marko Rakar .

'Danas se sve više ide prema personaliziranom marketingu i podaci o korisnicima postaju jako snažno oružje u marketingu i oglašavanju. Naravno, cilj je zaustaviti svaku zloupotrebu tih podataka. U tom smjeru ide i Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation, GDPR) i to podržavam, ali realnost je da korisnici ostavljaju puno svojih informacija i na društvenim mrežama i na internetu. Korisnici moraju paziti na svoje podatke', rekao je tportalu Ilija Brajković , partner u agenciji za digitalni i internetski marketing Kontra.

To što Facebook i druge platforme raspolažu njegovim podacima njemu ne predstavlja veliki problem. 'Korisnici oko toga recimo stvaraju preveliku buku bez potrebe i pričaju o toj 'privatnosti', a nisu svjesni da gube privatnost čim izađu na ulicu i čim se spoje na internet općenito.

Ako već moram vidjeti neki oglas, onda radije želim dobiti oglas koji ima veze s mojim interesima, a ne oglas koji je recimo isključivo namijenjen ženama. Ako oglašivač zna da sam ja muškarac, 31 godina i živim u Zagrebu i zanima me to i to, što je tu loše?', upitao se Brajković.

Brisati Facebook ili ne? Pitanje je sad

Što nam je onda činiti? Trebamo li se priključiti rastućem pokretu #DeleteFacebook ili samo slegnuti ramenima i nastaviti dalje kao da se ništa nije dogodilo?