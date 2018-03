Zuckerberg pozvan svjedočiti pred britansko parlamentarno povjerenstvo

Britanska agencija za kontrolu informacija i osobnih podataka zatražila je u utorak dopuštenje da pretraži urede tvrtke Cambridge Analytica, koja je optužena da je ilegalno pribavila podatke korisnika Facebooka, čiji je vlasnik Mark Zuckerberg pozvan pred parlamentarno povjerenstvo

Britansko parlamentarno povjerenstvo je u utorak tražilo od vlasnika Facebooka Marka Zuckerberga da se pred njima izjasni i ocijenilo da su njegova službena objašnjenja do sada stalno potcjenjivala opasnost prikupljanja osobnih podataka korisnika bez njihovog dopuštenja što se pokazalo neispravnim. Oni očekuju njegovo izjašnjavanje do ponedjeljka.

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani je najavio u ponedjeljak da će eurozastupnici temeljito ispitati to neprihvatljivo kršenje prava na povjerljivost podataka, koje su otkrili New York Times i The Observer.

Službe zadužene za zaštitu podatka u zemljama EU će razgovarati o toj temi na sastanku u utorak u Bruxellesu, navela je Komisija koja želi da ti organi pokrenu istragu kao što su već učinili u slučaju afere o Uberu.