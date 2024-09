AI i rizik od – suše: Što i koliko košta svako naše pitanje ChatGPT-ju

Istraživački rad 'Making AI Less Thirsty: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models' djelo je Mohammada A. Islama s UT Arlingtona, a u njemu su sudjelovali i Pengfei Li, Jianyi Yang i Shaolei Ren s Kalifornijskog sveučilišta u Riversideu.

Gladni i žedni poslužitelji

Novinari Washington Posta koristili su se javnim informacijama za svoje izračune procjena vodenog otiska i potrošnje električne energije.

Ispitali su koliko je električne energije potrebno za rad web poslužitelja koji omogućavaju generativnu umjetnu inteligenciju i vodu za održavanje tih poslužitelja hladnim.

Količina vode i električne energije potrošene u određenim podatkovnim centrima može varirati ovisno o klimi u kojoj se nalaze ti podatkovni centri.

U područjima u kojima je električna energija jeftinija ili ima izobilje vode, podatkovni centri mogu se hladiti putem električnog sustava umjesto rashladnih tornjeva ispunjenih vodom, naprimjer.

Ako jedan od 10 zaposlenih Amerikanaca (oko 16 milijuna ljudi) napiše jednu poruku e-pošte od 100 riječi tjedno pomoću ChatGPT-ja tijekom godine dana, umjetna inteligencija će za to trebati 435.235.476 litara vode. Taj broj otprilike odgovara količini vode koju se potroši u Rhode Islandu tijekom dana i pol.

Za slanje e-pošte od 100 riječi pomoću modela GPT-4 potrebno je 0,14 kilovatsati (kWh) električne energije, što je jednako kao kad 14 LED žarulja ostane uključeno jedan sat.

Ako jedan od 10 zaposlenih Amerikanaca napiše jednu e-poštu od 100 riječi pomoću ChatGPT-ja tjedno tijekom godine, umjetna inteligencija će potrošiti 121.517 megavatsati (MWh) električne energije. To je ista količina električne energije koju sva kućanstva Washingtona potroše tijekom 20 dana.

Za obuku modela GPT-3 potrošeno je 700 tisuća litara vode.