Zvonimir Boban s Milanom pregovara o otkupu Ismaela Bennacera

Talijanski izvori bliski Milanu tvrde kako Dinamo želi zadržati alžirskog veznjaka Ismaela Bennacera (28) koji je ovog ljeta stigao na posudbu u Maksimir
Predsjednik Dinama Zvonimir Boban s Milanom pregovara o mogućem otkupu Ismaela Bennacera (28), tvrde talijanski izvori bliski Rossonerima.
Navodi se kako Boban s čelnim ljudima Milana pokušava ispregovarati nižu odštetu, koja je sada oko 10 milijuna eura, kako bi zadržao sjajnog alžirskog veznjaka u Maksimiru.
U tim pregovorima bi mogla presuditi i jaka želja samog alžirskog reprezentativca da ostane u Hrvatskoj, te bi mogla potaknuti Milan da pristane i smanji cijenu.
I Milanu je u interesu dogovor jer bi tako izbjegao Bennacerov povratak na San Siro na kraju sezone te novu potragu za novim klubom.
Bennacer je za Dinamo do sada odigrao 11 utakmica, na terenu je bio 737 minuta te je zabio jedan gol uz još dvije asistencije.