Martin Baturina u transferu 'teškom' 25 milijuna eura odlazi u Englesku?!

I.Ž.

14.01.2026 u 20:41

Martin Baturina FC Como
Martin Baturina FC Como Izvor: Profimedia / Autor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Talijanski izvori tvrde kako bi Martin Baturina (22) mogao napustiti Como već ove zime

TuttoMercatoWeb piše da je za 22-godišnjeg hrvatskog veznjaka Martina Baturinu zainteresiran Leeds United, a navodi se i kako je priča još u početnoj fazi te da zasad nije jasno razmišljaju li Englezi o posudbi ili kupnji.

Prema istim navodima, Como bi za Baturinu mogao tražiti između 22 i 25 milijuna eura, a to je značajno više od 18 milijuna eura koliko je Como za njega platio Dinamu prošlog ljeta.

U međuvremenu se oglasio i trener Coma Cesc Fabregas, koji je na pitanje o interesu iz Premier lige poručio da u ovom trenutku ‘nema ničega’ po tom pitanju.

No, činjenica je da Baturina u Comu za sada nije dobio pravu priliku, odigrao je tek 13 utakmica, a terenu je proveo mizernih 360 minuta uz učinak od dva gola i jedne asistencije.

tportal
