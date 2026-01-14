Martin Baturina u transferu 'teškom' 25 milijuna eura odlazi u Englesku?!

TuttoMercatoWeb piše da je za 22-godišnjeg hrvatskog veznjaka Martina Baturinu zainteresiran Leeds United, a navodi se i kako je priča još u početnoj fazi te da zasad nije jasno razmišljaju li Englezi o posudbi ili kupnji.

Prema istim navodima, Como bi za Baturinu mogao tražiti između 22 i 25 milijuna eura, a to je značajno više od 18 milijuna eura koliko je Como za njega platio Dinamu prošlog ljeta.

U međuvremenu se oglasio i trener Coma Cesc Fabregas, koji je na pitanje o interesu iz Premier lige poručio da u ovom trenutku ‘nema ničega’ po tom pitanju.

No, činjenica je da Baturina u Comu za sada nije dobio pravu priliku, odigrao je tek 13 utakmica, a terenu je proveo mizernih 360 minuta uz učinak od dva gola i jedne asistencije.