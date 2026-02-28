Pogledajte čudesan gol igrača koji je nedavno otišao iz Dinama, suigrači se hvatali za glavu

Schalke se našao u zaostatku već u 12. minuti nakon pogreške Nikole Katića, nekadašnjeg stopera Hajduka. Njegov propust iskoristio je Dennis Srbeny, koji je stigao do lopte i bez većih poteškoća pogodio za vodstvo domaćih.

Greuther Fürth je u 67. minuti imao priliku povećati prednost, no drugi pogodak Srbenyja poništen je zbog zaleđa. Ta odluka pokazala se ključnom jer je Schalke ubrzo stigao do izjednačenja. U 75. minuti na scenu je stupio Dejan Ljubičić. Donedavni veznjak Dinama odlučio se na udarac s otprilike 25 metara i snažnim, preciznim projektilom pogodio za 1:1. Bio je to njegov drugi pogodak u dresu Schalkea, ali i gol koji je momčadi donio važan bod u borbi za vrh.

Golove pogledajte ovdje.