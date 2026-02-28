Presedan na pomolu: Iran odustaje od Svjetskog prvenstva?

Iran je već izborio plasman na Mundijal, no situacija je dodatno osjetljiva jer bi sve tri utakmice skupine trebao igrati na tlu SAD-a. Prema rasporedu, Iran bi 15. lipnja u Los Angelesu trebao igrati protiv Novog Zelanda, 21. lipnja na istom stadionu protiv Belgije, dok je susret s Egiptom predviđen 26. lipnja u Seattleu.

Postoji i mogućnost da se Iran i Sjedinjene Države susretnu već u prvom nokaut susretu, u šesnaestini finala, ako obje reprezentacije završe kao drugoplasirane u svojim skupinama. Takav scenarij dodatno komplicira situaciju i stavlja FIFA-u pred potencijalno vrlo osjetljiv izazov.

Govoreći o mogućem nastupu na Svjetskom prvenstvu, Taj je poručio: ‘S obzirom na ono što se danas dogodilo i na napad Sjedinjenih Američkih Država, teško je s nadom gledati prema Svjetskom prvenstvu, ali odluku o tome moraju donijeti čelnici sporta.’

Uz to, čelnik iranskog nogometa potvrdio je da je domaće prvenstvo suspendirano do daljnjega. Odluka izravno pogađa i nekoliko stranih nogometaša koji nastupaju u iranskoj ligi i koji traže izlaz iz Irana.

Cijela situacija otvara ozbiljna pitanja za FIFA-u, organizatora Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ako bi Iran u konačnici odustao ili mu bio onemogućen dolazak, to bi predstavljalo presedan i izazvalo nove političke i sportske napetosti.

Za sada konačna odluka nije donesena, ali poruke iz Teherana jasno pokazuju da je nastup Irana na Mundijalu pod velikim upitnikom.