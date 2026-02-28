Presedan na pomolu: Iran odustaje od Svjetskog prvenstva?

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Napetosti između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država prelile su se i na nogomet. Predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj obratio se javnosti putem državne televizije u Teheranu i otvoreno doveo u pitanje nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
Iran je već izborio plasman na Mundijal, no situacija je dodatno osjetljiva jer bi sve tri utakmice skupine trebao igrati na tlu SAD-a. Prema rasporedu, Iran bi 15. lipnja u Los Angelesu trebao igrati protiv Novog Zelanda, 21. lipnja na istom stadionu protiv Belgije, dok je susret s Egiptom predviđen 26. lipnja u Seattleu.
Postoji i mogućnost da se Iran i Sjedinjene Države susretnu već u prvom nokaut susretu, u šesnaestini finala, ako obje reprezentacije završe kao drugoplasirane u svojim skupinama. Takav scenarij dodatno komplicira situaciju i stavlja FIFA-u pred potencijalno vrlo osjetljiv izazov.
Govoreći o mogućem nastupu na Svjetskom prvenstvu, Taj je poručio: ‘S obzirom na ono što se danas dogodilo i na napad Sjedinjenih Američkih Država, teško je s nadom gledati prema Svjetskom prvenstvu, ali odluku o tome moraju donijeti čelnici sporta.’
Uz to, čelnik iranskog nogometa potvrdio je da je domaće prvenstvo suspendirano do daljnjega. Odluka izravno pogađa i nekoliko stranih nogometaša koji nastupaju u iranskoj ligi i koji traže izlaz iz Irana.
Cijela situacija otvara ozbiljna pitanja za FIFA-u, organizatora Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ako bi Iran u konačnici odustao ili mu bio onemogućen dolazak, to bi predstavljalo presedan i izazvalo nove političke i sportske napetosti.
Za sada konačna odluka nije donesena, ali poruke iz Teherana jasno pokazuju da je nastup Irana na Mundijalu pod velikim upitnikom.