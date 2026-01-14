Čudesni Andrej Kramarić! Pogledajte hat-trick i jedan od njegovih najljepših golova u karijeri

Startao je Andrej Kramarić u prvih 11 za Hoffenheim te tako odmah postavio novi rekord Bundeslige!

To mu je 302. nastup u Bundesligi te je srušio rekord Zvonimira Solde i postao Hrvat s najviše nastupa u najjačem razredu njemačkog nogometa!

Koliko mu znači večerašnja utakmica Kramarić je pokazao već u prvih 45 minuta jer je zabio hat-trick već u prvom poluvremenu!

Prvo je napadač Vatrenih zabio iz penala u 22. minuti, a onda još dva u sudačkoj nadoknadi - za 3:0 u 45+1 te za 4:0 u 45+4 minuti!

Posebno se ističe baš taj gol za 4:0, zabio ga je Krama iz teške situacije, s desne strane je uspio prebaciti gostujućeg golmana i zabiti jedan od njegovih najljepših njegovih golova u karijeri!