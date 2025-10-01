DRAMA U SRBIJI

Zvijezda Srbije otkrila što se događalo pred katastrofu: 'Jokić me snažno udario i napao'

A.H.

01.10.2025 u 22:02

Nikola Jokić i Nikola Jović
Nikola Jokić i Nikola Jović Izvor: Profimedia / Autor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Košarkaš Miami Heata i srpski reprezentativac Nikola Jović otkrio je u razgovoru za američke medije zanimljivu, ali i napetu epizodu koju je doživio s Nikolom Jokićem, prvom zvijezdom nacionalnog tima.

Sve se dogodilo neposredno uoči utakmice osmine finala Eurobasketa protiv Finske, koja se kasnije pokazala i posljednjom za Srbiju na tom prvenstvu.

‘Priča je pomalo čudna. Netko je pred utakmicu dojavio da je u dvorani bomba. Evakuirali su sve, na kraju, srećom, ništa nisu pronašli. Bila je to lažna dojava’, prisjetio se Jović, pa dodao što se dogodilo između njega i Jokića:

‘Uvijek kad se zagrijavamo, odemo do centra, napravimo krug i pozdravimo navijače. Tada nije bilo nikoga na tribinama, ali sam ja napravio ono što inače radim, malo sam se šalio. On me tada baš jako udario i rekao: 'Nemoj da se zaje*avaš, moramo pobijediti’.

Jović priznaje da mu nije bilo svejedno jer ga je Jokić udario snažnije nego što je očekivao, ali ističe da u svemu nije bilo loše namjere – radilo se o šali koja je ispala grublje nego inače. Nažalost, Srbija nije uspjela svladati Finsku i oprostila se od Eurobasketa.

Neuspjeh je izazvao buru reakcija u javnosti, a Košarkaški savez Srbije ubrzo je povukao potez – smijenjen je Svetislav Pešić, a na njegovo mjesto stigao je 39-godišnji Dušan Alimpijević, koji je potpisao trogodišnji ugovor.

Prvi ispiti za novog izbornika slijede već u studenom, kada počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. U prvoj fazi Srbija će igrati protiv Švicarske, Bosne i Hercegovine i Turske. Tri najbolje momčadi prolaze dalje, gdje ih čekaju novi protivnici.

