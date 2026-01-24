čeka je novi izazov

Zrinka Ljutić se oglasila nakon lošeg izdanja u veleslalomu

24.01.2026 u 20:52

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nakon prve vožnje u veleslalomskoj utrci koja se održavala u češkom Špindleruvom Mlynu bila je 24. U drugom 'laufu' napravila je pogrešku, te ostala bez plasmana

Najbolja hrvatska skijašica ove sezone ima brojne probleme u izvedbi. To je veliki kontrast nakon fenomenalnog prošlogodišnjeg izdanja koje je okrunila osvajanjem Malog globusa. Ipak, Ljutić je i dalje motivirana i spremna, što je i potvrdila objavom na društvenim mrežama poručivši:

'Danas je bila borba, ali s nekim dobrim zavojima. Skijajući danas osjećala sam se više kao ja nego u posljednjih nekoliko utrka. Unatoč padu, 'uzimam to'. I da, u posljednje vrijeme puno razbijanja štapova... Nisu oni krivi. Potpuni fokus je na sutrašnjem slalomu'

U nedjelju skijašice u Špindlerovu Mlynu voze slalom, prva vožnja je na rasporedu u 9.30 sati, a druga u 12.15 sati.

