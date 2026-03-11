Pogledajte kako su njemački paraolimpijci reagirali dok je svirala ruska himna

Sponzor rubrike
Dodjela medalja na Paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini donijela je i snažnu političku poruku. Njemački paraolimpijci jasno su pokazali što misle o povratku ruskih sportaša pod nacionalnom zastavom, odlučivši ignorirati pobjednike tijekom ceremonije.
Ruskinja Anastasija Bagian i njezin vodič Sergej Siniakin osvojili su zlato u sprintu klasičnim stilom u paraskijaškom trčanju za slabovidne natjecateljice. Drugo mjesto pripalo je njemačkom dvojcu Linn Kazmaier i Florianu Baumannu.
Okrenuli pogled tijekom ruske himne
Nakon podjele medalja uslijedilo je podizanje ruske zastave i intoniranje himne. Upravo tada su njemački sportaši odlučili poslati poruku.
Kazmaier i Baumann nisu skinuli kape s glava, a tijekom ruske himne gledali su u pod dok se zastava podizala.
Odbili i zajedničku fotografiju
Prosvjed se nastavio i nakon ceremonije. Organizatori su zatražili da osvajači medalja naprave zajednički selfie i službenu fotografiju, no njemački dvojac to je odbio.
Kazmaier i Baumann jednostavno su prošli pored ruskih pobjednika i trećeplasiranih kineskih sportaša, a potom su se i na službenoj fotografiji odvojili od njih.
'Politika je zasjenila sport'
Njemačka sportašica kasnije je objasnila razloge takvog poteza.
'Ne poznajem ruske sportaše i moguće je da su to sjajni ljudi. Ali činjenica da je sve zasjenila politika velika je šteta. Zato smo odlučili da ne okrenemo lice prema njihovoj zastavi jer to ne podržavamo', rekla je Kazmaier.
Ruski sportaši na Paraolimpijskim igrama ponovno nastupaju pod svojom zastavom prvi put od 2014. godine, nakon što je Međunarodni paraolimpijski komitet prošlog rujna ukinuo suspenziju Rusiji.