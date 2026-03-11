Pogledajte kako su njemački paraolimpijci reagirali dok je svirala ruska himna

Ruskinja Anastasija Bagian i njezin vodič Sergej Siniakin osvojili su zlato u sprintu klasičnim stilom u paraskijaškom trčanju za slabovidne natjecateljice. Drugo mjesto pripalo je njemačkom dvojcu Linn Kazmaier i Florianu Baumannu.

Okrenuli pogled tijekom ruske himne

Nakon podjele medalja uslijedilo je podizanje ruske zastave i intoniranje himne. Upravo tada su njemački sportaši odlučili poslati poruku.

Kazmaier i Baumann nisu skinuli kape s glava, a tijekom ruske himne gledali su u pod dok se zastava podizala.