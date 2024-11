Zrinka Ljutić oglasila se nakon povijesnog uspjeha; evo što kaže naša najbolja skijašica

Zrinka Ljutić je već na drugoj utrci nove sezone Svjetskog kupa skijašica stigla do postolja.

'Odličan start sezone za mene, najbolji rezultat i prvo postolje u veleslalomu. Jako sam sretna i zadovoljna s tim napretkom, da sam to već pokazala i na novim skijama i već u drugoj utrci. Sutra me čeka slalom i dat ću sve od sebe da i to dobro odradim', rekla je Zrinka Ljutić nakon utrke.

Sjajno je odradila obje veleslalomske vožnje, a pogotovo je fantastičan bio završetak drugog 'laufa'.

'Dobro sam se osjećala na ovom ledu, staza mi je odgovarala i imala sam dobar osjećaj. Osjetila sam da dobro idem i samo sam tražila brzinu i tempo do kraja. Bila sam jako sretna kad sam vidjela 'zeleno' u drugoj vožnji', kaže Zrinka koja nema puno vremena za slavlje, već sutra je slalom u Killingtonu:

'Ovaj dan je već skoro iza mene, moram gledati dalje, sutra je nova utrka, slalom, presvlačim pancerice i oblačim slalom opremu.'

Ljutić se osvrnula se i na pad Mikaele Shiffrin koji je dosta ružno izgledao.

'Nemam nikakvih informacija o Mikaeli, sve nas je potresao njezin pad, i to pred domaćom publikom. Nije lijepo izgledalo i nadam se da će sve biti u redu, da nije neka ozljeda', zaključila je Zrinka Ljutić.