Šokantni pad umjesto stote pobjede; Ljutić gestom pokazala veličinu

Ljutić je do drugog mjesta došla s pete pozicije u prvoj vožnji, ostvarivši drugo vrijeme druge vožnje. Jedina brža od 20-godišnje Zagrepčanke bila je 32-godišnja Šveđanka, s ukupnim vremenom 1:53.08 minuta, koja je time došla do svoje šeste pobjede u Svjetskom kupu, a sve ih je ostvarila u veleslalomu. Treće mjesto je osvojila Švicarka Camille Rast (+1.05), kojoj je to također prvo postolje u veleslalomskim utrkama za Svjetski kup.

Vodeća je nakon prve vožnje bila Amerikanka Mikaela Shiffrin koja je danas mogla ostvariti rekordnu, stotu pobjedu u karijeri. Nažalost, Shiffrin je u drugoj vožnji doživjela nezgodan pad na strmini i tako je ostala bez mogućnosti za pobjedu. Još nema informacija o težini ozljeda američke skijašice, ali Amerikanka je nakon pada ostala dugo ležati okružena redarima i članovima svog stručnog stožera. Zrinka Ljutić nije slavila svoje drugo mjesto kad je vidjela što se dogodilo Shiffrin u znak podrške kolegici.