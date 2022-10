Zoran Zekić je nakon teškog poraza poslao jasnu poruku svojim igračima; mnogi će se nakon ovog ozbiljno zamisliti

Nogometaši Slaven Belupa su pred svojim navijačima u Koprivnici u 12. kolu SuperSport HNL-a izgubili čak 4:0 od Osijeka. Trener 'farmaceuta' Zoran Zekić očekivano je nakon utakmice bio utučen. Težak je to poraz...

'U bilo kojoj drugoj situaciji, da nemam ovoliku odgovornost koliku imam u ovom klubu, iste sekunde bih se oprostio i zahvalio. Nisam nikad mislio da će me biti sramota, ali baš me onako... Malo me stid, zbog naše izvedbe, ponašanja i defetizma kojeg smo pokazali. Nedopustivo je da mladi ljudi, a pod mlade ljude smatram i sebe, da u jednom trenutku mogu tako lagano odustati. To nije pravi sportski karakter i nije dopustivo, osobito u najvišem rangu hrvatskog nogometa', zaključio je Zekić.

S druge strane, trener Osijeka Rene Poms povezao je četvrtu pobjedu. S rezultatom je zadovoljan, ali...

'Naravno da smo zadovoljni, pobijedili smo 4:0 u gostima. Rezultat je vrlo, vrlo dobar. Postigli smo gol u pravom trenutku utakmice i to nam je puno pomoglo. No, da budem iskren, nisam bio do kraja zadovoljan prikazanom igrom, pogotovo u drugom poluvremenu. Isto tako, nismo baš dobro krenuli u susret, nismo bili toliko agresivni, no taj rani gol nam je puno pomogao. Mogu reći da je rezultat bio najbolji u ovoj utakmici', kazao je Poms te nastavio:

'U dobrom smo trenutku u ovom prvenstvu. Naravno, igrači to zaslužuju, radimo naporno za to iz tjedna u tjedan. Ove četiri pobjede daju nam puno samopouzdanja, ali moramo paziti da ne postanemo previše samouvjereni, jer to može biti opasno. Moram igračima pokazati puno scena iz drugog poluvremena kako bi shvatili da nije sve bilo dobro i lijepo. Moramo raditi jako naporno kako bismo bili uspješni.'