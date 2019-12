Znamo da se hrvatski sportaši 'pale' na najveća natjecanja, a pazite što su sve ostvarili u godini bez Olimpijskih igara

Hrvatski sportaši još su jednom pokazali da su najbolji svjetski promotori Lijepe Naše. U neolimpijskoj godini, prema službenim podacima Hrvatskog olimpijskog odbora, u nastupima na svjetskim i europskim prvenstvima te svjetskim i europskim kupovima u raznim sportovima naši sportaši osvojili su 384 medalje, i to 119 zlatnih, 101 srebrnu i 164 brončana odličja

Sinkovići su početkom lipnja osvojili zlatnu medalju na Europskom veslačkom prvenstvu u švicarskom Luzernu. Braća su na dominantan način obranila naslov europskih prvaka, a ukupno sada imaju četiri zlata s europskih prvenstava. Finalnu utrku Sinkovići su dobro započeli i već na 500 metara imali su više od dvije sekunde prednosti, a na pola staze su i povećali svoje vodstvo. Do kraja su Zagrepčani mirno kontrolirali utrku i prvi prošli ciljem s vremenom 6:22.460 ispred Rumunja Mariusa Vasilisa Cozmiuca i Cipriana Tudose (6:24.530) te Španjolaca Jaimea Canaleja Pazosa i Javiera Garcije Ordoneza (6:26.310). Bila je to jedna od najdominantnijih utrka Sinkovića u njihovoj karijeri i najava da hrvatska braća kreću i po zlato na Svjetskom prvenstvu u Linzu krajem kolovoza.

Naravno, sve je to plod mukotrpnog rada tih sportaša te su oni prije svega nagrađeni za vlastite muke, ali svojim uspjesima razveselili i one koji uživaju u sportskim ostvarenjima.

Damir Martin je u finalu samaca na EP-u zauzeo peto mjesto s vremenom 6:55.590, a osvojio je i drugo mjesto u B finalu samaca na Svjetskom prvenstvu te tako izborio nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine. Nažalost, Martin je krajem godine bio podvrgnut operacijskom zahvatu te će se do Olimpijskih igara boriti s vremenom. No sigurni smo da će uz svoj angažman, zbog kojeg je u jednom trenutku bio proglašen i najspremnijim sportašem svijeta, nastupiti na Igrama u Tokiju. Na EP-u u Luzernu Luka Radonić u finalu lakih samaca zauzeo je četvrto mjesto s vremenom 7:06.490.

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u atletici u Dohi nastupilo je osam hrvatskih predstavnica i tek jedan predstavnik. Sandra Perković nije uspjela obraniti naslov svjetske prvakinje u bacanju diska osvojen prije dvije godine u Londonu, ali je na stadionu Kalifa u Dohi upotpunila kolekciju odličja sa svjetskih prvenstava osvojivši brončanu medalju hicem od 66,72 metra, ostvarenim u prvoj seriji finala, dok su zlato i srebro osvojile Kubanke Yaime Perez i Denia Caballero. Yaime Perez dokazala je da je najbolja bacačica u ovoj sezoni i prvi put u karijeri osvojila je odličje na najvećim natjecanjima, svjetskim prvenstvima i OI hicem od 69,17 metara, dok je Caballero do srebra stigla hicem od 68,44 metra. Četvrtom medaljom na svjetskim prvenstvima Sandra Perković je postala tek trećom bacačicom diska kojoj je to pošlo za rukom.

Godinu na izmaku u hrvatskom plivanju obilježio je 16-godišnji dugoprugaš iz Splita Franko Grgi ć. On je na Europskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Bakuu osvojio zlata na 400 i 1500 metara slobodno, dok je na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Budimpešti osvojio zlata na 800 i 1500 metara slobodno, ostvarivši pritom svjetski juniorski rekord na 1500 metara (14:46.09) i europski juniorski rekord na 800 metara (7:45.92). Grgićev rezultat na 1500 metara uvrstio ga je na 22. mjesto svih vremena u toj disciplini, a njime je ujedno ostvario normu za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. Uz Grgića, nastup u Tokiju od hrvatskih plivača ostvario je samo još njegov momčadski kolega i trening-partner iz splitskog Jadrana, 20-godišnji Marin Mogić, i to također u disciplini 1500 metara slobodno.

Plasman na OI u Tokiju svojim je rezultatom ove godine osigurao i bacač kugle Filip Mihaljević. On je do olimpijske norme stigao još u svibnju, kada je u Slovenskoj Bistrici postavio novi hrvatski rekord od 21,84 metra. Nažalost, krajem sezone u Dohi nije bio na toj razini - nakon što se s devetim rezultatom kvalifikacija (21 m) plasirao u finale hicem od 20,48 metara zauzeo je 11. mjesto. U ludom finalu zlato je osvojio Amerikanac Joe Kovacs s 22,91 metrom, dok su drugoplasirani Amerikanac Ryan Crouser i brončani Novozelanđanin Tomas Walsh bacili samo centimetar kraće, a to su tri najduža hica u posljednjih 29 godina.

Odličnim igrama hrvatski su reprezentativci rutinski izborili plasman i u finale Svjetske lige održano od 18. do 23. lipnja u Beogradu. Protivnik u finalu bila je reprezentacija Srbije, a u vaterpolskom klasiku Hrvatska je nakon devet minuta igre vodila 4:1. No u drugoj četvrtini Srbija je zabila pet golova u nizu i prešla u vodstvo. Hrvatski vaterpolisti brzo su se oporavili od šoka i u trećoj četvrtini ponovno su bili u prednosti. Minimalno vodstvo Hrvati su držali i većim dijelom zadnje dionice, ali je u završnici briljirao kapetan srpske reprezentacije Filip Filipović te je zabio tri pogotka, uključujući peterac 17 sekundi prije kraja za pobjedu 12:11. Pokušala je Hrvatska u posljednjih 17 sekundi doći do izjednačenja, a i vratar Marko Bijač je krenuo u napad te je upravo on dobio priliku za zadnji šut, ali je bio neprecizan.

Ipak, najvažnije natjecanje ove godine bilo je Svjetsko prvenstvo održano od 12. do 28. srpnja u južnokorejskom gradu Gwnngju, na kojem, istina, odabranici Ivice Tucka nisu uspjeli obraniti naslov svjetskih prvaka osvojen na prethodnom SP-u 2017. u Budimpešti, ali su nastavili kontinuitet osvajanja odličja na svjetskim prvenstvima. Sjajno su igrali hrvatski reprezentativci u Južnoj Koreji sve do polufinalne utakmice u kojoj su poraženi od Španjolske 5:6 (1:2, 1:2 , 0:2, 3:0).

U utakmici za brončano odličje Hrvatska je svladala reprezentaciju Mađarske 10:7 (2:1, 2:2, 2:2, 4:2). Sjajnu utakmicu odigrao je Maro Joković postigavši čak šest pogodaka, dok su po jedan gol dali Luka Lončar, Lovre Miloš, Anđelo Šetka i Hrvoje Benić. Tako su hrvatski vaterpolisti nastavili neprekinut niz osvajanja odličja na svjetskim prvenstvima na kojima smo osvojili sedam uzastopnih medalja (dva zlata, srebro i četiri bronce). Niz je počeo još 2007. u Melbourneu osvajanjem zlata, uslijedile su bronce 2009. (Rim), 2011. (Šangaj) i 2013. (Barcelona), srebro 2015. u Kazanu i zlato 2017. u Budimpešti.

Uspješni su bili i naši klubovi, od kojih su čak tri sudjelovala u ovogodišnjoj Ligi prvaka, u kojoj zagrebačka Mladost i dubrovački Jug Ao imaju realne izglede za plasman na završni turnir među osam najboljih klubova Starog kontinenta, dok je naš treći sudionik Lige prvaka, splitski Jadran, ostao bez završnice.

Po tradiciji, na kraju godine izabran je i najbolji vaterpolist u 32. izboru zagrebačkog Večernjeg lista, a za najboljeg vaterpolista Hrvatske u 2019. godini izabran je Maro Joković.

