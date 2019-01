Zlatko Dalić otvorio dušu; otkrio je za čime žali, a dotakao se Šukera i nemoralnih ponuda

Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, od povratka iz Rusije sa SP-a gdje je odveo Luku Modrića i suigrače do velikog finala, ostavlja dojam kako je non-stop je u medijima

'Iskreno, malo mi je neugodno. Sva ta silna pažnja oko mene, previše me ima u medijima, već sam postao sam sebi dosadan. Međutim, ljudi hoće i traže, a ja nemam pravo odbijati ljude i raditi selekciju', kazao je na početku razgovora Dalić uz dodatak kako 'jedva čeka da sve to prođe, da se u siječnju konačno posveti svom poslu.'

Dotakao se Dalić i bone teme jer iako se danas sve čini idealnim činjenica jest kako je, od trenutka kada je preuzeo Hrvatsku, bilo jako teških ili bolje rečeno kriznih razdoblja:

'U početku se u mene nije vjerovalo, to je činjenica. Ruku na srce, izabrati mene za izbornika prije četrnaest mjeseci bila je hrabra odluka Davora Šukera i članova Izvršnog odbora HNS-a. Oko mene je bilo puno upitnika, tko je Zlatko Dalić, čiji je, tko ga je doveo, kakav je moj rad, mogu li to ili ne mogu… Šutio sam i borio se, uspješno eskivirao probleme, izbjegavao ih, nisam ulazio u konflikte, sve te stvari nastojao sam otkloniti od reprezentacije i nastojao biti maksimalno pozitivan. Naravno da uvijek ima pritisaka, ali najvažnije je da čovjek samostalno odabere svoj tim i da za to odgovara. Inzistirao sam na tome i uspio. Ja sam odlučivao tko, što i kako i na sebe preuzeo maksimalnu odgovornost. Uspio sa proći sav taj slalom i stići do cilja.'

Zanimljiv odgovor dao je Dalić kada se dotakao teme o ostanku na klupi hrvatske nogometne reprezentacije i nemoralnim ponudama (navodno ponude od desetak milijuna eura po sezoni, op.a) koje je dobivao prošlih mjeseci:

'Mi smo kao viceprvaci svijeta favoriti i tako se moramo postaviti. Što se mene osobno tiče, ja sam trenerski maksimum postigao, bio sam među tri najbolja trenera na svijetu. To je teško ponoviti. Da, znam, reći ćete da je najbolje otići kad si na vrhu, ali ja pratim svoj osjećaj. A osjećaj mi je rekao da ostanem, da uživam u Hrvatskoj. Sedam godina sam bio vani, bez Božića, bez Nove godine, bez ljeta, bez mora… Bez ičega. Meni je toga dosta. Osjećaji kažu da treba uživati u ovim lijepim trenucima. Nije sve u novcu, ne trčim za njima, želim provoditi više vremena s obitelji, s prijateljima, želim uživati u Hrvatskoj. Ako svi odemo iz Hrvatske, tko će tu ostati?', kazao je Dalić.

