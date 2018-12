Luka Modrić zauvijek će pamtiti 2018. - ovo još nikome u povijesti nogometa nije uspjelo

Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan 'srebrnih' sa Svjetskog prvenstva Luka Modrić, ujedno veznjak najboljeg kluba 20. stoljeća, madridskog Reala, s ponosom može pogledati unazad te ovu, 2018. godinu, pamtiti po brojnim veličanstvenim pobjedama, trofejima i osmijesima koje je donio na lica svih svojih navijača. Teško da jedan nogometaš može u jednoj godini postići sve što je uspio virtuoz s velebitskog krša Luka Modrić. Godina za povijest!

'Tretiralo me se kao da sam nekog ubio. Najviše mi je, zapravo, smetalo to što kao da se jedva dočekalo da me se javno oblati. Dok su me mediji u svijetu hvalili, istodobno me u Hrvatskoj godinama osporavaju i na to sam se navikao. Nisam međutim mogao vjerovati da će me snaći takva količina blaćenja i vrijeđanja. Gazili su me kao čovjeka.'

U okršaju dvojice LM-ova dominirao je onaj hrvatski. 'Gaučosi' su poniženi, Hrvatska je slavila uvjerljivu pobjedu 3:0, a Luka Modrić još je jednom izabran za igrača utakmice. Osim toga, Dalićevi su igrači osigurali dvoboj bez pritiska protiv Islanda, ali i mogućnost da se odmori dio prve momčadi. Dio ih je uzeo predah, ali ne i kapetan. On je započeo utakmicu i bio uz suigrače do 65. minute. Do te je minute Hrvatska vodila 1:0. Nešto kasnije Islanđani su izjednačili, ali Ivan Perišić pobrinuo se za još jednu pobjedu Hrvatske.

'Svjestan sam toga da bi me poraz proganjao do kraja života, ali tada nisam bio time opterećen. Kad nisam realizirao penal u igri, bio sam ljut na sebe kao nikad. Išao sam mijenjati kut i napravio veliku grešku. Kod raspucavanja nisam imao ni promil dvojbi. Želio sam pucati, to sam glasno kazao, želio sam time poslati poruku samopouzdanja suigračima da preuzimam najveću odgovornost. Kakav bih kapetan bio da sam se povukao?'

Hrvatska je od sredine srpnja, pa skoro tamo do počeka novog natjecanja, Lige nacija, živjela svoj san. Nažalost, dok su hrvatski igrači još slavili, ali i odmarali, njihovi su klupski suigrači već uvelike odrađivali pripreme za novu sezonu, koja je za Dalićevu reprezentaciju počela – prerano. Jer emotivno, pa onda i fizički ispražnjeni, jasno je da kroz obične treninge nisu uspjeli uhvatiti ritam. Uslijedio je bolni poraz od Španjolske u novom natjecanju, ali i sve glasnija opstrukcija Modrićevih vrijednosti. Jer dva zaštitna lica posljednjih deset godina na proglašenju bila su Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, nesumnjivo igračke klase, ali koji se u danom trenutku nisu ponijeli nimalo gospodski, kamoli sportski, pa priznali da je netko ipak napravio puno veći rezultatski iskorak.

Sjetit ćemo se samo riječi bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića uoči finalnog ogleda s Francuzima.

'To je njegova ekipa. Istina, u nogometu se ne može tako govoriti jer to nije košarka pa da se kaže kako je to Jordanova ili LeBronova ekipa, jer je njih tamo pet na parketu. Ja ih sve obožavam i volim, ali ovo je Lukina ekipa, i na terenu i izvan terena. I na kraju, krajeva, on im je kapetan. On radi baš to, iako sam ja apsolutno subjektivan. Sjajno! I sada mi je glupo jer uvijek ima onih koji kažu 'ja sam ti rekao', ali ja sam njemu zaista 2008., prije Eura, a bio je tada jako mlad, dok su terenom harali Iniesta, Xavi, rekao: 'Nisu oni bolji od tebe. I bit ćeš bolji od njih.' Ne da me nije razuvjerio, nego je to debelo potvrdio. On je, ali ne samo sada, već zadnje tri, četiri godine najkompletniji vezni igrač svijeta.'

Već tada za Bilića nije bilo dileme da je Modrić zaslužio sva svoja priznanja.

'Priča oko Zlatne lopte meni je apsolutno normalna. I to nije priča iz Hrvatske, to je priča koju govori cijeli svijet. I ne govorim samo o najboljem igraču prvenstva, već o cijeloj godini. Tko je napravio više? Ako je došlo vrijeme da netko, osim Ronalda i Messija, dobije loptu, onda je to – opet ponavljam, ja sam subjektivan, ali siguran sam da i oni objektivni to znaju procijeniti – Luka. Bio je proglašen najboljim igračem klupskog SP-a, osvojio je Ligu prvaka, najbitniji je igrač Reala, Hrvatska je finalist Svjetskog prvenstva. Pa čekaj, što bih više rekao? Ali ako znate njegovu familiju, oca Stipu i mamu Radu, da popričate dvije minute s njegovim roditeljima, sve će vam biti jasno. I ne treba ti više da shvatiš tu energiju, sve je jasno.'

Prema tome, svim nogometnim autoritetima jasno je da je ova godina bila apsolutno u njegovim nogama. Iskreno, teško da bilo koji svjetski nogometaš može ponoviti ovakvu godinu kakvu je imao Luka Modrić. Godinu za pamćenje!