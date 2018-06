Zlatko Dalić otkrio zašto je uvjeren u pobjedu nad Danskom, a zatim je okrznuo i Lea Messija

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, htio, ne htio, postat će počasni građani Nižnjeg Novgoroda. Jer nakon pobjede nad Argentinom, morao je obećati da će se vratiti u ovaj grad. Sad ga je ždrijeb doveo i prije nego se nadao, ali dao je još jednom obećanje - pobijedimo li Dansku, vraća se kao turist

'Mi nemamo pritisak od drugih već od samih sebe. U skupini smo igrali sjajno, ali to ništa neće značiti ako to ne potvrdimo protiv Danske. Tri pobjede u skupini daju nam sigurnost i samopouzdanje, ali na to se više ne možemo stalno vraćati. Naravno da takve prognoze gode jer smo prepoznati kao dobra momčad, ali to ništa neće značiti ako ne prođemo u četvrtfinale'.

Dalić je istaknuo kako je u prvom krugu svjetskog prvenstva Luka Modrić odigrao možda i najbolje i jedan je od kandidata za najboljeg igrača SP-a. Uz Messija, Ronalda...

'Msilim da Messi to više ne može biti, jer ispali su od Francuza.. (rekao je Dalić uz lagani osmijeh). Luka je igrao sjajno i bio bi najsretniji kada bi dobio nagradu jer bi to značilo da je Hrvatska napravila nešto veliko'.