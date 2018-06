Luka Modrić najavio pobjedu nad Danskom, ali i što će napraviti ne zabije li im gol!

Dan uoči utakmice osmine finala SP-a, a koju će Hrvatska u nedjelju igrati protiv Danske (20 sati, Nižnji Novgorod), pred novinare je stigao kapetan Luka Modrić

'Ovo je jedna vrlo bitna utakmica, važna za nas. Dosad smo igrali fenomenalno u skupini. Ponosni smo na te dvoboje, ali sada ih sve moramo zaboraviti. U smislu, ne zanositi se njima. Međutim, sve ono što je bilo dobro, moramo prenijeti na ovu utakmicu. Slažem se, to je veliki ispit za nas. Vjerujem da je napokon stiglo vrijeme da prođemo prvu prepreku, nakon skupine, koju pokušavamo proći još od 2008. godine. Očekujem da smo sposobni, pokazali smo da igramo dobro, kompaktni smo, igramo kao jedan i ako tako bude protiv Danaca, uspjet ćemo preskočiti prvu prepreku na putu do sljedećeg cilja'.

Ne volim uspoređivati igrače, pogotovo sa sobom. Eriksen je fenomenalan igrač, svjetska klasa koja iza sebe ima fenomenalnu sezonu u dresu Tottenhama. On je njihov najbolji i najvažniji igrač. Ali bitnije je kako će igrati kao ekipa, iako takvi igrači itekako usmjeravaju utakmice.

Glasnogovornik HNS-a Tomslav Pacak očito ima nos kada na pressice dovodi igrače. Jer do sad su na njima bili Modrić, Rakitić i Badelj, a svaki put ti bi igrači dan kasnije zabili gol. Znači, sada je opet red na Modriću.

'Već smo prije rekli da je ta njihova statistika od 18 utakmica bez poraza impresivna, a jedan primljeni pogodak pokazuje koliko su čvrsti. Morat ćemo biti na visokom novu da uspijemo probiti njihovu defenzivnu liniju. Naprijed imaju Eriksena, Poulsena i Sista, ali defenziva je veliki forte njihove momčadi'.

Za kraj Modrić je odgovorio na upit danskog novinara kako je tekao njegov nogometni put, od trnja do zvijezda, odnosno do ključnog igrača Reala i reprezentacije.

'Prošao sam stvari koje neki igrači prođu, a neki ne, išao na posudbe. To me je sve izgradilo i kao igrača i kao osobu. I da dođem na ovaj nivo na kojem sam sada. Sve te stepenice su me izgradile. Zahvaljujući obitelji, tu sam gdje jesam.. I nadam se da će tako još trajati', poručio je Modrić za kraj.