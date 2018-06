Nakon ovakvih napisa uglednih stranih medija o hrvatskom kapetanu Luki Modriću sve je jasno...

Odlični nastupi hrvatskih nogometaša na Svjetskom prvenstvu nisu prošli nezapaženo ni u stranim medijima. Tako se naši reprezentativci nalaze u najboljih 11 prvog dijela SP-a, a prema nekima je Luka Modrić i najbolji igrač natjecanja

Ugledni magazin FourFourTwo odlučio je napraviti lisu najboljih nogometaša World Cupa poslije natjecanja po skupinama, a u njihovom izboru na samom vrhu se našao – Luka Modrić.

'Možda više nikog ne iznenađuje to što Modrić čini izvanredne stvari. On je, naposljetku, izvanredan nogometaš. No u kontekstu njegove izvrsnosti mora se razmotriti također to, što je nakon svega, Modrić čovjek koji je optužen za krivokletstvo u ožujku nakon svjedočenju Zdravku Mamiću, bivšem direktoru zagrebačkog Dinama. To bi za bilo koga bilo dovoljno da mu odvrati misli s nogometa, ali Modrić je nastavio kao da se ništa nije dogodilo i odveo Hrvatsku u osminu finala. Bio je dirigent ponekad neurednog orkestra, a njegov nenametljiv sjaj ponovno se pokazao dokazavši da je Modrić jedan od najvećih veznjaka svoje generacije', piše FourFourTwo, a prenosi goal.hr.