Ivica Olić otkrio je što je najjače oružje ove Hrvatske i što bi moglo biti presudno!

Ivica Olić u igračkoj je karijeri nastupio na čak tri svjetska prvenstva, 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, 2006. u Njemačkoj te u Brazilu 2014. godine. Sada je na SP-u u Rusiji po prvi puta u karijeri u ulozi pomoćnog trenera i sudeći prema viđenom u njega izbornik Zlatko Dalić ima ogromno povjerenje

Kakav je konkretno Vaš zadatak; detaljno analizirati protivnika ili uočavati nedostatke u našoj igri?

'Pa sve spomenuto. Mi smo po tom pitanju dosta fleksibilni. Imamo ljude koje smo zadužili da nam gledaju, odnosno analiziraju moguće protivnike. I to je bilo puno jednostavnije dok smo znali protivnike u skupini. Kad smo nakon dva kola osigurali plasman u osminu finala, počeli smo razmišljati o tome s kime bismo mogli igrati, da li Francuska, da li Danska, pa smo na sve njihove utakmice slali naše ljude. I mi sami smo se, kada smo dobili Dance, ovih dva, tri dana bacili na analiziranje sljedećeg suparnika. Ipak, najvažnije je da mi svi međusobno puno pričamo i zajednički analiziramo'.

Kad već tako dobro poznajete Dance, onda sigurno znate gdje su dobri, a gdje loši?

'Ukratko rečeno, radi se o jednoj jako kompaktnoj ekipi. Nešto slično Islandu, ali s puno više kvalitete. To je nogomet koji se bazira na čvrstom obrambenom bloku, što potvrđuje i taj njihov niz od 18 utakmica bez poraza. I kad se pogleda, primili su jako malo golova. Doduše, nisu puno ni zabijali. A to sve su potvrdili i na ovom svjetskom prvenstvu. Pokazali su da su jako čvrsti, da protivniku daju jako malo prostora za stvaranje šansi. Neke igrače i osobno poznajem, posebno njihovog stopera Simona Kjaera, s kojim sam se sprijateljio dok smo bili suigrači u Wolfsburgu. Tako da znam da imaju kvalitetne igrače u obrani, ali u napadu im se sve vrti uglavnom oko njihovog najbolje igrača Christiana Eriksena, koji je u svakom trenutku, kada je u prilici, gleda kako šutnuti i pogoditi gol. A to radi jako dobro. O manama u ekipi ne bih sada pričao. Ali sigurno je jedno: čeka nas jako teška i tvrda utakmica i treba biti jako strpljiv, pokušati što više mijenjati strane i na taj način umarati protivnika i dočekati svoju šansu. Sljedeći cilj nam je proći u sljedeću fazu natjecanja, pa ako treba, moramo imati snage i za 120 minuta ili penale. To sve treba imati na umu i nadam se da će naši igrači biti fokusirani kao u svim dosadašnjim utakmicama. Ne sumnjam da ćemo mi stvoriti naše prilike'.