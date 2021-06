Zlatko Dalić iskreno je progovorio o utakmici protiv Španjolske, ali i poprilično neoprezno otkrio kako misli iznenaditi opasnu 'furiju'

Nadao se hrvatski izbornik Zlatko Dalić da će u osmini finala Europskog prvenstva izbjeći Španjolsku. No, želja mu se nije ispunila te će Hrvatska u ponedjeljak, 28. lipnja od 18 sati u Kopenhagenu igrati baš protiv probuđene 'furije'

'No, imamo i mi svoje kvalitete, neće ni njima biti lako. Bit će utakmica velikog naboja i pritiska. Možemo igrati s njima. To smo pokazali u drugoj utakmici Lige nacija, no to je sada druga momčad. U prve dvije utakmice ovog Eura su uzeli tek dva boda, ali su stvorili jako puno prilika. Morat ćemo paziti na presing, morat ćemo imati kontrolu lopte. I naravno, bit će teško braniti se, morat ćemo napasti mi njih.'