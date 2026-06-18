Zlatko Dalić otkrio plan za utakmicu s Panamom: Vraćamo se našem sustavu. Sad neću kalkulirati

'Izgubili smo od boljeg protivnika. U prvom dijelu uspjeli smo se dvaput vratiti iz zaostatka, ali onda smo u nastavku brzo primili gol koji nas je dotukao. Idućih desetak minuta bili smo u nokdaunu, a spašavao nas je Livaković...', analizirao je Dalić poraz od Engleza pa nastavio:

'Bili smo dobri i postigli dva fantastična pogotka, a Luka je u svemu tome sudjelovao. Poslije nam je nedostajalo snage. Točno je da nismo bili na visokoj razini i da smo ostavljali previše prostora. Nije problem bio samo u Luki, nego se nitko od nas nije najbolje snašao', kaže Dalić i dodaje:

'Izuzetno smo loše branili prekide, iako smo ih uvježbavali na treningu, pokazivali igračima i znali da će raditi blokove. Pali smo u disciplini, koncentraciji i odgovornosti. Poslije smo promijenili sustav. Na poluvremenu smo razgovarali o prekidima i svi smo rekli da ćemo se rotirati, a upravo smo na takav način primili gol u prvoj minuti nastavka. Izgubili smo od boljeg protivnika, koji je bio brži, bolji i agresivniji te je bolje stajao na terenu. No nećemo prestati vjerovati. Znali smo da nas čekaju dvije odlučujuće utakmice. Moramo zaboraviti ono što je bilo i okrenuti se Panami', kaže Dalić.

'Znali smo što nas čeka. Ne sjećam se da smo ikada imali višu postavu, ali isto tako ne pamtim da smo tako loše branili prekide. U prvom dijelu nisu nam mnogo napravili iz igre, osim po lijevoj strani. Sve ostalo došlo je iz prekida. Iz osam kornera stvorili su šest stopostotnih prilika.'

'Htjeli smo ga rasteretiti, ali Englezi su bili rastrčani i moćni. Vrlo smo loše ušli u drugo poluvrijeme. Protiv Brazila primili smo pogodak u nadoknadi, a protiv Kolumbije na početku. U takvim se situacijama teško vraćati u utakmicu. Naravno da nam je poraz teško pao, ali sada je iza nas.'

Vraćamo li se u igru s četvoricom nazad? Je li možda prilika da se sustav s tri u zadnjem redu testira propuštena u kvalifikacijama?

'Planirali smo ovako igrati protiv Engleske. Morali smo biti kvalitetniji i bolji u obrani, a primili smo četiri gola pa je sve palo u vodu. Protiv ovako kvalitetnog protivnika ne možeš očekivati bolji rezultat kada mu pokloniš tri gola. Problem nije u sustavu. Gol se mora braniti životom, kao što je Kane to napravio na kraju utakmice', istaknuo je Dalić pa nastavio:

'Najavio sam da ćemo se vratiti našem sustavu. Sada neću kalkulirati. Sve što smo Hrvatska i ja napravili tijekom mojega mandata ostvarili smo u sustavima 4-3-3 i 4-2-3-1. U kvalifikacijama nismo igrali s trojicom u obrani, osim protiv Farskih Otoka, kada je došao Vušković. Tek smo njegovim dolaskom počeli tako igrati, ali ponovno ističem da nije kriv sustav, nego tri poklonjena gola. Bellingham je kod svojega gola krenuo sa sredine terena i stigao do gola, a da ga nitko nije ni dotaknuo. To je dekoncentracija!'

Puno je mladih igrača prvi put nastupilo na Svjetskom prvenstvu. Kako ste ih vidjeli?

'Imamo nekoliko mladih igrača kojima je ovo prvo Svjetsko prvenstvo i to je utjecalo na pojedince. Hrvatska ima dobre mlade igrače, uvijek se pojavljuju novi talenti koji sazrijevaju, a ovo je dio procesa njihova odrastanja.'

Na ovom SP-u je do sada palo puno golova. S čime to povezujete?

'Ima dosta čudnih rezultata. Favoriti nisu ostvarili mnogo pobjeda, primjerice Španjolska, Nizozemska i Portugal. Igra možda ovisi i o vremenskim uvjetima, ali tek je početak i prvo kolo. Neke su momčadi postigle mnogo pogodaka, a bilo je i utakmica s velikom razlikom. Nisu sve reprezentacije ravnopravne i tu se vidi razlika u kvaliteti.'

Što će biti u središtu priprema za Panamu?

'Nije bezazlena, ali nije Engleska. Mi ćemo imati mnogo više loptu i više prekida. Moramo se pripremiti. Napravit ćemo analizu. Nećemo mnogo toga mijenjati, ali prekide hoćemo. Tu je riječ o odgovornosti, a ona je osobna stvar. Otkako sam izbornik, ovo su najlošije izvedeni i branjeni prekidi. Kada smo slagali momčad, birali smo visoke igrače jer smo znali što nas čeka, ali izgledalo je kao da ih nema u kaznenom prostoru. I prilike nakon trećeg gola nastale su iz prekida. Nije bilo mnogo akcija iz igre, nego je gotovo sve dolazilo iz prekida. Englezi su u tome najbolji', kaže dalić i dodaje:

'Planirali smo danas trenirati, ali vratili smo se kasno. Trening nakon utakmice uvijek je isti. Igrači koji nisu igrali odradit će pravi trening, a ostali lagani. U subotu i nedjelju radit ćemo na prekidima. Nema ljutnje ni kazne. Moramo nastaviti prema svojem planu, svjesni da imamo dvije ključne utakmice i da sve ovisi o njima. Ova situacija podsjeća na onu protiv Španjolske, kada smo počeli lutati i izgubili koncentraciju. Pokušat ćemo to zaustaviti, ali bez ljutnje jer za njom nema potrebe.'

Kako motivirati igrače za nastavak turnira?

'Ovim golovima! Moramo vjerovati u sebe. U proteklih 15 dana imali smo mnogo energije i motiva i ovo nas neće poremetiti. Izgubili smo od boljeg protivnika u ovom trenutku. Nema pesimizma ni traženja krivaca. Ja sam izbornik i odgovornost je na meni. Igrači i ja preuzimamo svoj dio odgovornosti. Idemo dalje pozitivno i opušteno, bez razmišljanja da je sve gotovo. Preporučujem im da što manje čitaju medije. Imamo svoj put i vjerujemo u ono što radimo. Moramo se koncentrirati i usredotočiti na ono što nas čeka. Ovo je iza nas, a sve je i dalje u našim rukama. Sučić i Baturina igrali su sjajno, a Baturina je postigao fantastičan gol. I Musa je zabio. Dobio je prednost ispred Budimira zbog igre u obrani. Protiv Paname koristit ćemo Budimira.'

Kako vam igrači danas djeluju? Jesu li potonuli?

'Stanje ne može biti loše, nije smak svijeta. Nisam mnogo razgovarao s njima. Pustio sam da se sve slegne i da prespavamo. Sutra imamo sastanak na kojem ćemo razgovarati. Nema potrebe za negativnošću. Ostale su još dvije utakmice. Atmosfera nezadovoljstva i linča nikomu ne bi dobro došla. Situacija nije loša. Prije smo govorili da nam je Engleska važna, ali ovo što slijedi još je važnije.'

Komentirao je Dalić i ponovljeni jedanaesterac...

'Vidio sam sliku. Samo se pitam što bi bilo da je situacija bila obrnuta. O tome se vjerojatno ne bi ni raspravljalo. Ali opet se vraćamo na staro. Tako je kako je. Ta bi nas obrana jedanaesterca mentalno podignula, cijela bi se momčad digla, a oni bi pali. Međutim, ponovili su jedanaesterac i primili smo gol.'

Je li vam sudac dao objašnjenje?

'Nisam ga ni pitao. Objašnjenje je bilo da je Livaković prerano napustio gol-crtu, ali pitanje je i u kojem su trenutku zaustavili snimku. Sve smo to već vidjeli.'

Kako ocjenjujete Livakovićevu partiju? Sjajno je branio...

'Spašavao nas je i stali smo iza njega. Vjerovali smo u njega i kada nije branio, a to nam se isplatilo. On nam to sada sigurno vraća kao veliki profesionalac. Mnogo nam znači i nadam se da u nastavku neće imati toliko posla.'

Što mislite o prekidima za osvježenje?

'Budući da je sve šou, onda je i to postalo dio toga. Dobro je što imamo priliku nešto prenijeti igračima. Ako je to bila glavna zamisao, onda je dobro', zaključio je Zlatko Dalić.