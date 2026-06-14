Zlatan usred prijenosa pustio hit s Balkana: Reakcije poznatih nogometaša postale viralne

Bivši švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović gostovao je u FOX-ovu studiju tijekom praćenja Mundijala, a u jednom trenutku odlučio je preuzeti ulogu DJ-a.

Ibrahimović je pustio pjesmu Lepe Brene, što je izazvalo iznenađenje među ostalim gostima u studiju. Kamere su zabilježile zbunjene, ali i nasmijane reakcije nogometnih legendi koje nisu očekivale da će tijekom prijenosa Svjetskog prvenstva slušati jedan od najvećih hitova s prostora bivše Jugoslavije. Video pogledajte ovdje.

Video se vrlo brzo proširio društvenim mrežama, a brojni korisnici komentirali su kako je Zlatan još jednom pokazao da zna privući pozornost gdje god se pojavi.

To nije prvi put da Ibrahimović javno pokazuje povezanost s prostorom Balkana. Bivši napadač Milana, Paris Saint-Germaina, Intera, Barcelone i Manchester Uniteda često je tijekom karijere isticao svoje podrijetlo te govorio o obiteljskim korijenima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Iako više nije aktivan nogometaš, Zlatan i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih figura svjetskog nogometa. Ovaj put nije zabio gol niti dao izjavu koja je odjeknula svijetom, ali je jednim glazbenim izborom ponovno uspio postati tema razgovora na društvenim mrežama.

Mnogi navijači zaključili su kako je upravo Ibrahimović ponovno pronašao način da ukrade dio pozornosti tijekom najvećeg nogometnog događaja na svijetu.