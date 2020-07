Iskreni Zinedine Zidane priznao koliko mu znači osvajanje prvenstva: Ova titula mi je draža i od Lige prvaka!

Madridski Real osvojio je naslov prvaka Španjolske nakon što je u predzadnjem kolu Primere na svom terenu pobijedio Villareal 2:1

'Kraljevi' imaju nedostižnih sedam bodova prednosti u odnosu na Barcelonu, a Realu je to 34. naslov prvaka i prvi nakon 2017. godine. Zinedine Zidane je na klupi Reala tako osvojio drugu titulu prvaka Španjolske, a ima i tri osvojene Lige prvaka.

'Ovo je ogromna stvar. Igra se 38 kola, vodi se teška bitka i tek na kraju možete ovakvo što ostvariti. Neizmjerno sam zahvalan igračima prije svih jer su oni ti koji su se borili na igralištu. Ja imam svoju ulogu i zajedno sam s njima, ali ovo je ostvarenje momčadi. To je velika stvar i za mene vrlo emotivan trenutak. Jako je teško osvojiti naslov prvaka Španjolske. Ubilježili smo deset pobjeda u zadnjih deset utakmica, velika stvar', kazao je Zidane nakon pobjede nad Villarrealom.

'To je sjajan osjećaj jer ono što su igrači napravili je zaista impresivno. Nemam riječi kako se osjećam. Liga prvaka je Liga prvaka, ali ovaj naslov lige me čini sretnijim, jer La Liga je nevjerojatna. Ovo je jedan od najboljih dana u mojoj profesionalnoj trenerskoj karijeri. Ovo je momčad impresivnih igrača i kada vidim koliko su sretni to i mene čini istim takvim. Istina je da postoji i određena zasluga trenera u svemu, ali jedino su igrači ti koji su se borili na terenu, oni nikada nisu prestajali vjerovati da je naslov prvaka dostižan.'

Na žalost, zbog pandemije koronavirusa navijači nisu mogli dostojno proslaviti naslov prvaka na ulicama Madrida...

'Bilo je čudno za sve, volio bih više od svega da smo naslov mogli proslaviti zajedno s navijačima, ali s obzirom na situaciju to nije moguće. Hvala navijačima koji su bili uvijek uz nas i u onim najtežim trenucima. Znam da se oni raduju osvajanjima naslova i pobjedama i sve što smo napravili smo za njih, da njih učinimo sretnima', zaključio je Zidane.