Luka Modrić vodio Real do pobjede i 34. naslova prvaka; Barcelona se osramotila na Nou Campu i s igračem više izgubila od Osasune

Nogometaši madridskog Reala pobjedom 2:1 nad Villarrealom kolo prije kraja španjolske La Lige osigurali su 34. naslov prvaka. Asistent strijelcu prvog gola Karimu Benzemi bio je naš Luka Modrić. U drugom dijelu, nakon najblaže rečeno, sumnjivo dosuđenog penala nakon pada Sergija Ramosa, ali i ponovljenog penala, Real je povećao prednost. Ipak, u zadnjih desetak minuta domaćini su ipak strijepili jer Iborra je zabio i smanjio zaostatak 'žute podmornice' na 1:2.

Momčad Zinedinea Zidanea uoči pretposljednjeg kola imala je četiri boda prednosti pred prvim pratiteljem, Barcelonom. I računica je bila jasna, 'kraljevima' je trebala pobjeda kako bi i matematički osigurali naslov prvaka.

Naravno, u Madridu nisu mogli ni pomisliti da bi Barcelona mogla izgubiti od Osasune, a što se i dogodilo jer je na Nou Campu završilo 1:2, pa su maksmilano angažirano ušli u ovaj okršaj. I od prve minute su se nametnuli na stadionu Alfreda Di Stefana.

Posebno raspoložen bio je Luka Modrić, koji je stvorio prvu veliku neugodnost gostujućem vrataru, pucavši u 16. minuti, ali se Asenjo dobro ispružio na njegovu 'bombu' s 25 metara.

Odigrao je Modrić i jedan 'sombrero', pa je režiser TV prijenosa utakmice imao što pokazivati u trenucima dok su igrači pili vodu.

No, iako su 'kraljevi' dominirali, u vodstvo su došli nakon velike greške gostujućih igrača, koji su pri izlaženju sa svoje polovine poklonili loptu domaćinima. To jest, Casemiro je pročitao kamo će lopta krenuti, dodao je do Modića, a hrvatski reprezentativac sjajnom asistencijom pripremio 'pola gola' za Karima Benzemu.

Najbolji potez drugog poluvremena opet je bio u režiji Luke Modića. Zbilo se to u 53. minuti, kada je vanjskim dijelom kopačke poslao milimetarski preciznu loptu u for Carvajalu.

Ali nije Modrić samo dijelio lopte, nego je šprintao, uklizavao, vraćao se do svog 16-erca poput pravog stopera. I sve to s pune 34 godine. Iako je 'letio' po terenu kao da je deset godina mlađi.

I s toga nije ni čudo da se navijači Reala pitaju zašto mu Florentino Perez ne ponudi novi ugovor.

Ne sumnjamo da bi Modrić potpisao i samo dan prije isteka aktualnog, ali bilo bi puno korektnije prema hrvatskom igraču da se to riješi puno, puno ranije.