Žestoki napadi na Vatrenog nakon još jedne očajne utakmice u LP: 'Dotaknuo je dno'

Danski mediji nisu imali milosti prema Dominiku Kotarskom nakon još jednog razočaravajućeg nastupa u Ligi prvaka. U utakmici u kojoj je njegov Kopenhagen doživio težak poraz od Tottenham Hotspura (4:0), hrvatski golman bio je jedan od glavnih tragičara.

Iako je cijela momčad bila pod velikim pritiskom, Kotarski je svojim pogreškama dodatno pogoršao situaciju. U 19. minuti utakmice, nakon što je napravio grubu grešku, omogućio je Tottenhamu da povede 1:0. Prema izvještajima danskih novinara, Kotarski je završio 'na šetnji', što je postalo sinonim za njegovu neodlučnost i lošu reakciju na travnjaku.

Prema izvještaju portala Tipsbladet, Kotarski je 'dotakao je dno u dresu FCK-a'. Njegova reakcija kod prvog gola Tottenhama bila je nespretna, jer je 'loše izračunao svoj izlazak', što je omogućilo suparnicima da postignu lak gol. Također, u 2:0 vodstvu, Kotarski se pokazao 'previše pasivnim', a s 0:2 utakmica je bila praktički gotova. U članku na portalu Campo.dk piše se: 'Kopenhagen je napravio nekoliko ozbiljnih grešaka, a Kotarski je bio pod velikim stresom. Kod prvog gola je bio prespor u reakcijama, a kod drugog je bio previše povučen, što je omogućilo domaćinima da povise vodstvo.'