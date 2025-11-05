Žestoki napadi na Vatrenog nakon još jedne očajne utakmice u LP: 'Dotaknuo je dno'

Danski mediji nisu imali milosti prema Dominiku Kotarskom nakon još jednog razočaravajućeg nastupa u Ligi prvaka. U utakmici u kojoj je njegov Kopenhagen doživio težak poraz od Tottenham Hotspura (4:0), hrvatski golman bio je jedan od glavnih tragičara.
Iako je cijela momčad bila pod velikim pritiskom, Kotarski je svojim pogreškama dodatno pogoršao situaciju. U 19. minuti utakmice, nakon što je napravio grubu grešku, omogućio je Tottenhamu da povede 1:0. Prema izvještajima danskih novinara, Kotarski je završio 'na šetnji', što je postalo sinonim za njegovu neodlučnost i lošu reakciju na travnjaku.
Prema izvještaju portala Tipsbladet, Kotarski je 'dotakao je dno u dresu FCK-a'. Njegova reakcija kod prvog gola Tottenhama bila je nespretna, jer je 'loše izračunao svoj izlazak', što je omogućilo suparnicima da postignu lak gol. Također, u 2:0 vodstvu, Kotarski se pokazao 'previše pasivnim', a s 0:2 utakmica je bila praktički gotova.
U članku na portalu Campo.dk piše se: 'Kopenhagen je napravio nekoliko ozbiljnih grešaka, a Kotarski je bio pod velikim stresom. Kod prvog gola je bio prespor u reakcijama, a kod drugog je bio previše povučen, što je omogućilo domaćinima da povise vodstvo.'
Ovaj nastup, iako loš, nije izuzetak. Naime, Kotarski je u prošlom kolu Lige prvaka, kada je FCK poražen kod kuće od Borussije Dortmund rezultatom 4:2, također ostvario katastrofalnu izvedbu, zaradivši mizernu ocjenu 4.6. Ove dvije utakmice jasno ukazuju na poteškoće s kojima se hrvatski golman suočava u elitnom natjecanju, što je izazvalo dodatnu zabrinutost među navijačima i stručnjacima.
Danski portali poput Footy.dk i Tipsbladet ističu da su pogreške Kotarskog u oba susreta bile ključne za loš rezultat njegovog kluba. Danski portali pišu kako će trener Danaca Jacob Neestrup morati razmisliti o drugim opcijama na vratima, iako on smatra drugačije. Na pitanje portala Campo.dk hoće li Kotarski u idućoj utakmici biti na vratima, Neestrup nema dvojbe.
'Da, jamčim da će biti iako je večeras pogriješio. Jasno je da je krivo procijenio prvi gol. Za drugi gol mislim da nije imao sreće.'