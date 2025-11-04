Još jedna katastrofalna noć za hrvatskog reprezentativca u Ligi prvaka

Hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski branio je cijeli susret za Kopenhagen, ali se drugu utakmicu Lige prvaka u nizu nije proslavio. Nakon lošeg nastupa protiv Borussije Dortmund, Kotarski je imao još jednu večer za zaborav.

Od četiri primljena pogotka, Kotarski je direktni krivac za prva dva gola Tottenhama čime je utakmica otišla u krivom smjeru za Dance. Kod oba pogotka, Vatreni je pogriješio u izlasku van svojih vrata i Johnson, odnosno Odobert su lakoćom poslali loptu u praznu mrežu.

U 55. minuti je Johnson zaradio izravni crveni karton te se činilo da će se utakmica zakomplicirati. No, tada prvo Van de Ven, a onda i Palhinha postižu pogotke za potvrdu pobjede Engleza. Za svoju predstavu, Kotarski je prema Sofascoreu dobio ocjenu 5,4.